下一次金融危機引爆彈？高盛：企業債務過高 升息將無法借新還舊

美國各種債務當中，目前的家庭債務水準從歷史狀況來看是相對溫和，因美國家庭房貸規模事實上遠未達 2007 年的水平，故華爾街老大哥高盛 (Goldman Sachs) 預計，未來最有可能成為金融危機催化劑的，恐怕會是「企業債務」。

根據高盛的估計，美國企業未來幾年將有大量債務到期。如 2020 年，美國將有超過 1.3 兆美元非金融企業債務到期，約佔未償還債務總額的 20%；2023 年到期的企業債務是 3 兆美元。

摩根史丹利首席全球策略師 Ruchir Sharma 表示，「當金融危機開始席捲美國市場時，情況可能和 2008 年截然不同，這次可能是企業崩潰而非房屋貸款違約，故首當其衝的是債券和養老基金而非大型投行。」

高盛最新報告認為，導致企業崩潰最可能的誘發因素是升息。未來幾年利率上升的情況下，將導致企業無法借新還舊，進而出現企業債務違約潮。報告預計，2018 年可能是平均利息支出上升的第 1 年，在過去低利率的週期中，總利息增加主要是因債務規模的整體膨脹所導致。

隨著利率上升，債務到期的企業不可能以比現在低的利率借新還舊，加上近期針對背負浮動利率債務的企業，槓桿貸款發行量是已出現大增，這將導致平均利息支出提高。

高盛警告，在第 2 季財報中，許多公司將利息支出增加，列為利潤成長的不利因素。

如果企業發現無法進行債務融資，或是借新還舊，將導致一波企業違約潮，影響到近幾個月由於投資者對高收益的需求，導致發行量激增的槓桿貸款，而這樣的轉變，預計將會從風險最高的公司開始。