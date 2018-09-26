美股盤中─大盤走高 但貿易擔憂使得漲幅受限

在銀行股與能源股漲勢的帶動下，美國股市週二中場上漲，但貿易擔憂重燃，使得股市漲幅受限。

台北時間 00:31

道瓊工業平均指數上漲 40.87 點或 0.15% 至 26602.92。

Nasdaq 指數上漲 12.39 點或 0.19% 至 8005.64。

S&P 500 指數上漲 2.35 點或 0.08% 至 2921.72。

美國 10 年期債券殖利率上升至 3.11%，接近今年高點，銀行股因而上漲。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 今日開始舉行為期二天的政策會議，分析師預期央行將升息一碼。

投資人密切注意該會議，研判央行是否發出訊號，暗示未來幾個月與明年的貨幣政策走勢。大多分析師預期，年底前，央行將升息二次。

分析師說，若關稅造成的傷害大於預期，則 Fed 鮑爾可能延後取消寬鬆措施。

能源股上漲，布蘭特原油創新四年高點，提供了支撑。

但大盤漲幅有限，川普總統在聯合國大會上說，美國不會再容忍貿易不公。他並說，不會允許我們的勞工被犧牲，我們的企業被欺騙，我們的財富被劫掠轉移。

分析師說，這明顯是美國優先的談話，在期中選舉時，將獲得回響。這不意味不會有協商，但川普強調美國需要公平交易。

今年大多時間，貿易擔憂促使投資人謹慎，他們評估全球保護主義政策的影響。

週一，美國股市收低。美國與中國取消貿易談判，雙方持續緊張。上週，該兩國家互徵關稅，週一生效。