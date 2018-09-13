分析師：美國企業債務現金比過高 嚴重程度更高於2008年

美國的企業債務現在高於以往的任何時候。

如果公司持有大量現金，通常這種狀況可以獲得控制。但是許多經濟學家警告，一個迫在眉睫的問題是—除了那些規模最大的公司，其他美國企業的債務現金比 (debt-to-cash ratio)，已經高過 2008 年金融危機時期的水準。

投資服務公司 TS Lombard 首席美國經濟學家 Steve Blitz 認為，企業債務與其償債能力之間的巨大差異，恐怕會成為引發下個金融危機的重要因素。

Blitz 表示，規模前十大的美國公司，他們擁有足夠的現金償還債務，但扣除這些公司以外，情況讓人非常憂心。

Blitz 指出，債務與現金比率如今非常高，而債務權益比率則非常低，這說明公司正在依靠自己的淨資產來借債，而並非依靠現金流和收入借債，這實際上就像 2004 年、2005 年和 2006 年美國家庭一樣。

1 美元現金對應 8 美元債務

標準普爾全球公司數據顯示，6 月份美國企業債務總量已到達 6.3 兆美元，雖然公司有持有償還債務的現金總量，也來到歷史高點的 2.1 兆美元，但這些現金多由少數的龍頭企業所持有。與此同時，債務違約風險較高的企業借債人，所使用槓桿則已經達到了過去未有的高水準。

債務評級為投機等級的企業借債人，其現金與債務的比率在 2017 年中觸及 12% 的紀錄新低，還低於 2008 年的 14%，這代表企業所持有的每 1 美元現金，都對應著大約 8 美元的債務。

Blitz 說，這樣的結果就是，一旦股市大幅下跌並進入熊市，這種情況早晚會出現，那麼危機就會再次發生。「就像古老的故事，當潮水退去，岩石自然露出。」

IMF 提出過類似警告

國際貨幣基金組織 (IMF) 早前也強調過這個風險，警告高風險的借債行為，可能會帶來又一次崩潰。

國際貨幣基金組織在 4 月份發表的〈全球金融穩定報告〉中表示，如果一個高信貸增長的階段，伴隨著信貸分配風險上升，那麼在這個階段過去之後，隨之而來的很可能會是嚴重衰退，或是金融行業迎來中期壓力。

國際金融協會 (IIF) 在 7 月發表數據指出， 全球債務總量現已創下 247 兆美元的的歷史紀錄，相當於全球 GDP 總額的 318%，同樣遠高於 2007 及 2008 年。

Blitz 警告，在利率上升的背景下，這種債務水準可能會帶來很大的麻煩，如果因此造成股市下跌，那麼狀況會更糟，但這卻是無可避免的。他補充說，由於危機後的監管規定，銀行現在承擔的風險比十年前更低，因此市場的流動性已經消失。所以帶來新的問題—當每個人都開始拋售時，誰站在買方？

就固定收益市場而言，承接買盤的會是聯準會。但股票呢？如果聯準會還要買股票救市，將發生所謂的「道德風險」。

其他一些分析師則認為，現在警告信號還未出現，主要是由於利率仍舊偏低，而經濟增長仍高，但這種情況可能也不會持續太久了。