債務太多的後果：搞不好聯準會明年就要推出QE4

聯準會自去年 10 月啟動金融危機爆發後首次縮表。然而，不到一年，就有分析師發出警告，美國日益增長的債務可能不僅會迫使聯準會在今年年底前停止縮表計劃，搞不好在明年還要重新擴表。

瑞信集團的分析師、前美國財政部顧問 Zoltan Pozsar 在周一的一份報告中寫道，美國的債務規模不斷累積，這可能會迫使聯準會在 2018 年年底之前停止縮減其資產負債表。

報告提到，由於銀行存放在聯準會的儲備金減少，令聯準會繼續縮表空間不大，聯準會將很快面臨一個選擇：啟動隔夜庫藏股協議或者早於市場預期提前結束縮表。Pozsar 認為，在所有替代手段用盡之前，政策制定者不太可能選擇啟用新的工具，這意味著提早結束縮表是最有可能的結果。

其他多家機構投行也都認為聯準會繼續縮表的時間持續不了太長。加拿大皇家銀行的分析師上月表示，聯準會最早可能會在 2019 年結束縮表計劃，高盛的策略師則在五月表示過認為將在 2020 年 4 月左右結束。

也有分析師持更加激進的觀點。蒙特利爾銀行（BMO）策略師 Ian Lyngen 認為，聯準會可能別無選擇，只能在明年的某個時候重新開始擴表。

Lyngen 在給周三凌晨發給客戶的一份報告中寫道，持續縮減資產負債表只會產生負面影響，幾乎不會任何積極作用。

由於儲備金的波動性已經大大高於金融危機前的水平，聯準會傾向於避免因儲備金波動而導致隔夜利率波動的結果，這是合理的

因此，Lyngen 認為，這意味著聯準會可能在 2019 年就要重新擴展資產負債表，即開啟第四輪 QE，以維持銀行系統中相當大的超額準備金金額。

自 2008 年金融危機以來，為了向市場注入巨大流動性，聯準會一共進行過三輪 QE，共計資產購買的規模超過 3 兆美元。

債務太多，「重新考慮聯準會貨幣政策非常必要」

目前，美國財政部需要為不斷增長的聯邦預算赤字提供資金和發行大量的債券，這就會推高包括隔夜拆借利率在內的一系列短期融資利率。這就使聯準會一直以來面臨着的兩難困境變得更加複雜，也就是如何在使貨幣政策正常化的同時，也將隔夜拆借利率維持在目標範圍內。

一直以來，聯準會應對隔夜拆借利率上升的方法都是通過降低超額準備金率（IOER）來實現的，因為 IOER 與貨幣市場利率的上限相關。但 Pozsar 認為，降低 IOER 並不能有效推動隔夜利率走低，「有其他更有效且不那麼具有破壞性的方式來處理這個問題」。

Pozsar 提出了其他一些控制短期利率的方法，比如，美國財政部可以改變發行債券的久期，出售更多的中期而非短期債券；聯準會也可以出售息票債券併購買短期債券從而壓低利率，或者降低海外逆庫藏股的利率。

不論哪種方式，Pozsar 表示：「重新考慮聯準會的運作機制是有必要的。我們正從儲備金過剩轉變為抵押品過剩，聯準會的貨幣政策工具也需要適應這一新局面。」