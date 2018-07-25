圖解谷歌Q2季報：營收利潤獲客能力及廣告效率均超預期

谷歌母公司 Alphabet 於美國時間 7 月 23 日周一收盤後，公布了截至 6 月 30 日的 2018 財年第第二季財報。GAAP 準則下，Alphabet 第第二季總營收為 326.57 億美元，再次高於市場預期 (彭博分析師綜合意見預測值區間 [247.71 ，262.00] )，年增率增長 26%；凈利潤為 31.95 億美元，年增率下降 9%。

上周被歐盟開出的 43 億歐元反壟斷罰單，Alphabet 在本季度一次性扣除。NON-GAAP 準則下，將一次性罰款 50.7 億美元 (按 6 月 30 日匯率核算) 加回，則 Alphabet 第第二季凈利潤為 82.66 億美元，相較於去年同期的 62.6 億美元(加回 27.36 億美元罰款)，年增率增加 32%。

這份超預期的財報刺激公司股價盤後收漲 3.36%，創歷史新高。

圖：Alphabet 營收預測值和實際值 (億美元)

來源：公司公告，見聞整理

表：Alphabet 2018 年第第二季財務數據 (百萬美元)

來源：公司公告

一、營收概況：廣告收入平穩，效率超預期改善

2015 年 Google 重組為 Alphabet 後，Alphabet 的財報分為 Google(谷歌)和 Other Bets(其他業務)兩部分。谷歌 (主要負責搜尋、廣告、Chrome，Youtube 和安卓操作系統等) 貢獻大部分收入，其他探索性、不賺錢的部門都歸入到其他業務列入報表。

1、分部門來看，2018 年第第二季谷歌營收為 325.12 億美元，占營收比例依然高達 99.6%，年增率增速為 26.2%，比上個季度年增率增速 26.5% 略有下滑；其他業務占比幾乎可以忽略不計，收入規模繼續萎縮至 1.45 億美元。

圖：谷歌和其他部門業務收入

來源：公司公告，見聞整理

2018 年第第二季谷歌營運利潤進一步改善，年增率增速升至 14.8%，比上個季度提高 2.4%。谷歌資本支出相對於上個季度大幅減少 23.7 億美元，其他業務的資本支出也繼續削減，第第二季僅有 1000 萬美元。

表：谷歌和其他業務營運數據 (億美元)

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2、分業務來看，谷歌 Alphabet 的收入主要分為三項：廣告收入、經營權及其他收入、其他調整項 (可忽略不計)。2018 年第第二季，廣告業務收入為 280.87 億美元，年增率增長 23.9%，年增率增速相較於上個季度下滑 0.5%，但依然保持較高增速。經營權及其他收入為 44.25 億美元，年增率增長 43.2%，年增率增速較上個季度提高 2.5%。

圖：Alphabet 各項業務收入構成

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作為最主要的廣告業務，收入主要來自在 Google properties(谷歌網站群) 和 Google Network Members' properties(谷歌 Network 成員網站) 上的廣告收入。對於廣告收入關鍵的營運指標是廣告的點擊次數、每次點擊成本、展示數量和千次展示成本。

對於谷歌網站群，公司第第二季付費廣告點擊次數年增率增長約 58%，比上個季度略低 1%，但增速依然較高。平均每次點擊成本年增率下滑約 22%，而上個季度年增率下滑 19%，繼續得到改善。

對於谷歌 Network 成員網站，情況有些不樂觀，有微弱的改善趨勢。從 2018 年第第一季開始，谷歌 Alphabet 將這一部分的廣告效果改用展示量年增率增速、千次展示成本年增率增速來衡量。從數據來看，2018 年第二季廣告展示量年增率微增 1%，千次展示成本年增率增速為 14%，較上個季度獲得改善。

圖：谷歌網站群付費廣告點擊數、點擊成本年增率增速

來源：公司公告，見聞整理

圖：谷歌 Network 成員網站廣告展示量、展示成本年增率增速

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3、分地區來看，谷歌 Alphabet 的收入主要來自四個區域：美國、歐洲 - 中東 - 非洲、亞太地區、 加拿大 - 拉丁美洲。2018 年第第二季全球四大區域收入占營收比例並未有大的改變，僅歐洲 - 中東 - 非洲這塊的收入占比略有下降。

從上述數據來看，雖然谷歌在歐洲已經受到兩次巨額罰款，但是來自歐洲 - 中東 - 非洲的營收並未受到很大影響，這或許說明截至目前歐盟的罰款對谷歌 Alphabet 的影響僅停留在利潤一次性損失，還沒有影響到業務層面。

圖：谷歌不同地區收入

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二、成本和費用：流量獲取成本大幅下降

2018 年第第二季，谷歌 Alphabet 營運利潤為 28.07 億美元，營運利潤率為 8.6%。

若不考慮歐盟罰款的影響，營運利潤為 78.78 億美元，營運利潤率為 24.1%，相較於上個季度營運利潤率提高了 1.6%。公司營業成本及費用占營業收入比例略有下降，尤其營收成本占比連續三個季度下降，成為營運利潤率改善的主要原因。

圖：谷歌 Alphabet 營業利潤率和成本構成

來源：公司公告，見聞整理

谷歌 Alphabet 的營收成本主要包括兩項： Traffic acquisition costs(流量獲取費用) 和其他費用。

2018 年第第二季，流量獲取費用為 64.2 億美元，年增率增速大幅下降至 26.1%，相較於上個季度的 35.8% 改善明顯。其他費用主要包括數據中心營運支出、無形資產攤銷以及內容獲取成本 (YouTube)，第第二季為 74.63 億美元，年增率增速為 41.3%，上個季度年增率增速為 39%，說明這塊的費用支出還是沒有改善跡象。但整體上看，谷歌 Alphabet 的盈利能力獲得了提高，第第二季毛利率為 57.5%，連續兩個季度提高。

圖：谷歌 Alphabet 營收成本拆分

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圖：谷歌 Alphabet 整體毛利率

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三、剔除罰款影響，凈利潤超預期

谷歌 Alphabet 的凈利潤經常受到大金額一次性調整影響。因此在 GAAP 準則下凈利潤和年增率增速數據失真。

圖：谷歌 Alphabet 凈利潤和年增率增速 (億美元，GAAP 準則)

來源：公司公告，見聞整理

下表是關於谷歌 Alphabet 部分季度凈利潤調整的情況。2017 年第第二季凈利潤扣除了歐盟罰款 27.36 億美元，第第四季凈利潤扣除了稅項影響 98.57 億美元，2018 年第第二季凈利潤扣除了歐盟罰款 50.7 億美元。

圖：谷歌 Alphabet 凈利潤調整結果 (億美元)

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表： Alphabet 每股收益和稀釋每股收益

來源：wind

四、季報超預期，盤後股價創新高

整體來看，谷歌 Alphabet2018 年第第二季財報超出預期，主要的亮點有四個，一是廣告收入依然保持較高增速；二是與廣告業務相關的流量獲取費用獲得明顯改善，促使公司整體毛利率連續兩個季度提高；三是衡量廣告效果的點擊次數、平均點擊成本等指標繼續改善；四是谷歌和其他業務的資本支出大幅下滑。

最近發生的歐盟罰款事件，對谷歌 Alphabet 公司估值的影響有限。首先，截止 2018 年第第二季，公司手中持有 1023 億美元的現金、現金等價物和有價證券，50.7 億的罰款占其比例為 4.96%；截止周一收盤，公司市值為 3617 億美元，50.7 億的罰款占其比例為 1.4%。從歷史上看，歐盟曾在 2004 年、2006 年、2008 年對微軟分別處以 4.97 億歐元、2.81 億歐元、8.6 億歐元罰款，2017 年罰 Facebook 1.1 億歐元，這些都沒有阻止微軟和 Facebook 的業務發展，市值反而不斷創出新高。

平安證券認為，儘管罰單數額巨大，但實際只相當於谷歌十幾天收入，因此對谷歌的財務影響並不大。由於谷歌軟體仍具有強勁的競爭力，預計大型手機廠商仍將繼續安裝大部分谷歌軟體，因此短期的實際影響可能不會明顯。

圖：谷歌 Alphabet 日 K 線圖

來源：雅虎財經

谷歌 Alphabet 股價周一盤後創歷史新高，也表達了市場對公司未來的信心。