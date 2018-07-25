大摩調升蘋果目標價 但LCD版本iPhone量產將延後1個月

許多準備換新機的果粉，似乎將目標鎖定 LCD 版本的 6.1 吋 iPhone。不過多方報告顯示，因螢幕問題，因此 6.1 吋新機量產時間將推遲。

最新提出延後量產說法的報告，來自摩根士丹利 (Morgan Stanley)。大摩分析師 Katy Huberty 表示，5.8 吋及 6.5 吋 OLED 手機不會延誤，但根據供應的說法，由於背光模組問題，會使 LCD 版本量產時間延後 1 個月，延後的時間比早先預測的 6 週時間稍短。

不過，Huberty 仍相當看好蘋果 (AAPL-US) 月底財報的表現，也認為延後量產 iPhone 雖有影響，但不至於造成太大的衝擊。

Huberty 表示，蘋果第 2 季的 iPhone 出貨量，預計至少達到 3980 萬支。服務部門的表現更出色, 預計成長 32%。因此也將蘋果的目標價由 214 美元上調至 232 美元，更優於同業。

蘋果服務部門業績預測增長 32%

Huberty 說，雖然 LCD 版本延遲將衝擊第 3 季銷售，但預期 2018 年下半年總計仍可出貨 9000 萬支 iPhone。

Huberty 指出，隨著市場的成熟，iPhone 成長減緩的衝擊已在減小，投資人愈來愈關注蘋果在服務部門的成績。報告認為，蘋果憑藉廣大的用戶群及平台，將能夠在 AR 、健康、汽車和家庭等領域，吸引更多用戶使用這些服務，從而提升整體業績。

儘管上調目標價，不過 Huberty 也補充，如果貿易戰出現不利影響，或是 iPhone 延期量產的時間增加，有可能影響蘋果的季度指引，也可能影響股價的目標價。

蘋果將於 7 月 31 日收盤後公布 2018 年 4-6 月財報。