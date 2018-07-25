技術面：波音陷入極度超買 接下來若非橫盤整理就是一路向下

波音 (BA-US) 股價從去年一直紅到今年，飆升超過 70%。但技術派分析師的看法表示，這種漲幅可能會讓波音在週三 (24 日) 早上公布財報時陷入困境。

Newton Advisors 總裁 Mark Newton 表示，以目前的股價水平來說，波音已極度超買。從 1980 年代中期算起，每次波音股票出現超買時，以相對強勢指數 (RSI) 衡量，接下來的股價就會橫盤整理或者一路往下。

具體來說，當波音的 RSI 達到 75 或更高時，代表太多買家進場買進，然後在隨後的幾年中開始下滑。Newton 表示，這種情形在過去發生的 6 次中，有 5 次波音在接下來的 2-3 年內下跌達 50%。基於這個原因，考慮到目前的風險和回報考量，他會避開這支股票。波音的 RSI 指標現在剛好超過 75。

他說，當 RSI 在 1986 年飆升時，波音在 1987 年底下跌近 50%。然後，當 1990 年出見類似的超買狀態時，該股在接下來的 2 年中下跌了 50%。類似的模式在 1996 年、2000 年和 2006 年先後出現。而 2013 年，當波音接近超買狀態時，該股票「橫向」盤整了 4 年。

他指出，「有鑑於過去 6 個月波音股價大多呈中性橫向走勢，這是非常明顯的超買趨勢，因此真的不要太過留戀。對於大多數長期投資人來說，除非買價低於 311 美元，那就還好。如果股價低於這個價位，那麼它可能會開始急劇下跌。」他並補充說，由於關稅談判，股價的動盪加劇了其失去吸引力的現實。

實際上，由於中美間的貿易緊張局勢，最近幾個月波音股價面臨壓力。

波音股價週二 (24 日) 上漲 1.5%，收於每股 358.27 美元。分析師預計週三財報每股獲利 3.25 美元。