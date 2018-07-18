〈谷歌遭歐盟重罰〉史上最高反托拉斯罰款！涉壟斷 歐盟對Google開罰50億美元

根據《彭博社》報導，歐盟執委會今 (18) 日以 Google 涉嫌「用不正當手段，鞏固在搜尋領域的主導地位」為由，對其祭出 43.4 億歐元 (約 50 億美元) 罰款，創史上最高反托拉斯罰款紀錄。

台北時間週三晚間 8 點 08 分，CNBC 數據顯示，Google 母公司 Alphabet 盤前股價下跌 0.53%。

Google 母公司 Alphabet 盤前股價下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

43.4 億歐元的罰款，相當於荷蘭每年對歐盟的預算貢獻。

在此之前，歐盟耗時 3 年，對 Google 與手機製造商之間的合約，進行調查；這些合約內容顯示，Google 要求手機製造商，在申請 Google Play 商店許可時，必須綁定搜尋引擎、網頁瀏覽器等服務。

在祭出天價罰款的同時，歐盟也給予 Google「90 天最後通牒」，結束上述違法行為。

人稱「科技巨頭剋星」的歐盟執委會競爭事務執委 Margrethe Vestager 透過聲明指出，Google 利用 Android 作業系統，作為鞏固搜尋領域主導地位的工具，導致其競爭對手，失去創新、取得競爭優勢的機會。

對此，Google 回應，將提出上訴；其聲明強調，Andorid 讓消費者有更多選擇，而非減少，具活力的生態系、快速創新，以及價格下降，是競爭激烈的典型現象，「我們將就歐盟執委會的決定，提出上訴。」

去年歐盟執委會對 Google 開罰 24 億歐元，主因與濫用搜尋主導地位，強化自家購物服務優勢有關，目前 Google 正在上訴。

此外，歐盟正持續調查 Google 網路廣告合約，Google 未來恐面臨更多罰款。