〈谷歌遭歐盟重罰〉50億美元罰款難撼動Google地位 學者：影響「微乎其微」

歐盟執委會今 (18) 日以 Google 涉嫌「用不正當手段，鞏固在搜尋領域的主導地位」為由，對其祭出 43.4 億歐元 (約 50 億美元) 罰款，創史上最高反托拉斯罰款紀錄；不過，學者認為，該決定對 Google 的直接影響，可謂「微乎其微」。

在此之前，歐盟耗時 3 年，對 Google 與手機製造商之間的合約，進行調查；這些合約內容顯示，Google 要求手機製造商，在申請 Google Play 商店許可時，必須綁定搜尋引擎、網頁瀏覽器等服務。

在祭出天價罰款的同時，歐盟也給予 Google「90 天最後通牒」，結束上述違法行為。

43.4 億歐元的罰款，對 Google 來說，算不上一筆「大錢」；從 Google 母公司 Alphabet 去年財報可得知，Alphabet 只需約半個月時間，就可創造逾 40 億歐元營收。

去年歐盟執委會已對 Google 開罰 24 億歐元，主因與濫用搜尋主導地位，強化自家購物服務優勢有關，目前 Google 正在上訴。

根據 CNBC 報導，就算 Google 未來不再要求手機製造商，綁定其搜尋引擎、網頁瀏覽器等服務，歐盟的消費者，也早已根深蒂固地，慣於使用這些服務。

長期研究反壟斷相關議題的學者 Barry Lynn 直言，歐盟祭出高額罰款，對 Google 的直接影響「微乎其微」。

早在歐盟宣布向 Google 開罰之前，反壟斷律師 Gary Reback 便抱持悲觀看法，他強調，從過去經驗便可看出，想用罰金逼 Google 就範，並未解決問題，「這決定 (金額) 太少、太遲。」

Reback 稱，Google 一定會提出上訴，歐盟的決定，未必能帶來具意義的影響。