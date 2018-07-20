迪士尼拿下福斯後 Netflix的壓力越來越大

Netflix 仍然是流媒體界的巨頭。在今年的艾美獎中，Netflix 旗下的作品共獲得 112 項提名，超過了過去 18 年間一直居首的 HBO，首次榮膺視界之王。

但「巨人」Netflix 已經不再是影視界只能仰望的對象。Netflix 的用戶增長已經遇到了瓶頸，傳統媒體和其他科技巨頭，都在尋找把 Netflix 揪下神壇的方法。

迪士尼取得了關鍵進展。7 月 19 日，康卡斯特退出了對 21 世紀福斯的競購，已經開始發力自家流媒體訂閱業務的迪士尼，由此再留下了一條傳統的後路：收購 21 世紀福斯後，迪士尼也將獲得對影音網站 Hulu 的控股。

除了老牌的迪士尼，蘋果和亞馬遜也都已經加入到投資原創影視作品的行列中來。他們有一個 Netflix 羨慕的重要優勢——更穩定的資金。

第二季，Netflix 營收達到 39.1 億美元。在印度和南美等全球其他地區的擴張，讓 Netflix 在一段時間內仍能保證規模擴大，但競爭者越來越多，這位起步於《紙牌屋》的傳媒娛樂界「巨人」，地位已經開始受到威脅。

迪士尼站起來了

康卡斯特（Comcast）7 月 19 日周四稱，將退出競購傳媒大亨默多克的 21 世紀福斯公司，專注於收購英國的天空廣播公司。

去年 12 月，迪士尼已經宣布將收購 21 世紀福斯，但今年 6 月，康卡斯特突然提出對 21 世紀福斯溢價 19% 的「惡意收購」要約。

康卡斯特退出後，迪士尼將順利拿下 21 世紀福斯的電影工作室和電視資產。

對於內容創造者來說，沒有人知道未來的商業模式會是怎樣的。目前來看，要麼像 Youtube 和 Hulu 那樣，免費觀看、以廣告為生，要麼就是 Netflix 的盈利模式，提供海量的內容選擇，但需要付費。

所以，迪士尼作為優質內容提供商，選擇了兩邊押注——一方面，迪士尼在開拓自己的流媒體訂閱服務，旗下運動頻道 ESPN 的相關服務已經上線，迪士尼的流媒體訂閱則將在 2019 年面世；另一方面，收購 21 世紀福斯後，Netflix 也因此擁有了 21 世紀福斯的 Hulu 30% 的股權，留下了免費觀看、收取廣告費用的後路。

FANG 虎視眈眈

值得注意的是，迪士尼不但要和 Netflix 正式開戰，還不得不防備來自其他科技巨頭的威脅。

FANG 中的另外三家——Facebook，亞馬遜，谷歌，再加上蘋果，都擁有龐大的資金實力。這些巨頭主導着數位廣告的遊戲規則，如果傳統媒體要開拓線上業務，而且走「免費 + 廣告」的路子，這些科技巨頭們，很有可能可以坐收一份可觀的廣告收入。

這不僅是迪士尼的壓力。康卡斯特的廣告部總裁 Marcien Jenckes 稱，整個視界行業的廣告都「太舒服了」。

在 Marcien Jenckes 看來，矽谷正在對電視界的廣告業務虎視眈眈，他呼籲同行應該從中「覺醒」，學習谷歌、Facebook 或是亞馬遜的廣告盈利模式，利用好自己的數據和技術。

「我們沒有做好該做的事情，來彌補自己的弱點，我們還讓其他人走進我們的領域，定義我們的遊戲規則。」

而另一方面，亞馬遜和蘋果都已經加入到內容創作的行列中來。這對傳統媒體構成的威脅，或許沒有他們在廣告方面的地位威脅那麼大，但對於 Netflix 來說，亞馬遜和蘋果的資金實力，是自己難以無法比肩的。

「最大的攪局者」壓力越來越大

Netflix 周一發布的財報顯示，第二季新增 515 萬訂閱用戶。這一增量相比第一季減少了近 200 萬，也低於預期的 627 萬，公司股價盤後聞訊即刻跳水，一度跌超 14%。

低於預期的增長，或許透露出奈飛在成功「攪局」傳統影視界後，正在面臨的難處：像蘋果、亞馬遜這樣的科技巨頭也開始進入娛樂行業，老牌的迪士尼在迅速補進這些年來在線上的落後，Netflix 過往的賺錢之道，似乎出現了一些不確定性。

投資者開始懷疑，這位曾經的「攪局者」，是否正在面臨後浪的衝擊。「現實是，如果傳統的頻道開始大幅擴大開支，他們的收視率也會上升。」華盛頓郵報援引一名紐約的傳媒娛樂分析師 Brian Wieser 的觀點稱。

而且，Netflix 目前的獨樹一幟的營運模式，同樣給這家公司帶來了一個「獨有」的弱點：如果奈飛失去廣泛的內容資源，或是失去華爾街的認可、資金無法跟上，Netflix 的神話就難以為繼。奈飛的原創籌碼，相比迪士尼、時代華納等都還有一定距離。

Netflix 曾經以新穎的模式，給影視界畫出了一個新的未來圖景；但今天，在這個藍圖裡，Netflix 已經不是巨人，他的身邊出現了很多個哥斯拉。

『新聞來源／華爾街見聞』