美國貧富差距進一步擴大：頂尖1%的人群 收入是餘下99%的26倍

後危機時代，美國經濟恢復活力，企業收入增長，但工人並沒有明顯受益。

只有富人越來越有錢，這令美國貧富差距顯著擴大。美國智庫「經濟政策研究所」最新發布的一份研究顯示，2015 年，前 1% 頂尖收入人群的收入，比餘下 99% 人群高出了 25 倍。

富人越來越富有，相比之下，窮人顯得越來越窮。這不是華爾街，好萊塢或是矽谷才有的劇情，美國每個地區都出現了這一趨勢：在這份截至 2015 年的研究中，全美 50 個州的貧富差距都有擴大。

該智庫提到，2007-2008 年的金融危機過後，美國大多數地區前 1% 的人群，收入增長要快於餘下的 99% 人群。這種「富人更富、窮人更窮」的趨勢在 1973 年至 2007 年間，也已經出現，頂尖 1% 自那以來，不但掌握了全社會主要的財富，還掌握了主要的財富增長。

在貧富差距最明顯的紐約、佛羅里達和康涅狄格三個州，頂端 1% 的人群相對餘下 99% 人群的收入差距更是明顯。紐約前 1% 的富人，收入是餘下 99% 大眾的 44.4 倍，佛羅里達是 39.5 倍，康涅狄格州是 37.2 倍。

貧富差距最不明顯的阿拉斯加州，這一比例只有 12.7 倍。

康涅狄格州以集聚了大量對沖基金而聞名，橋水的總部也在這裡。在康涅狄格州，年收入要超過 70 萬美元，才能勉強擠進頂尖 1% 收入的行列。紐約州的「1% 門票」是年收入 55 萬美元以上，而阿拉斯加，只有 40 萬美元。

普通工人薪資增長的緩慢是原因之一。經濟回歸擴張，企業收入增加，但失業率下降並沒有帶來明顯的加薪、通膨，工人的收入並沒有因經濟復甦而有明顯起色。

富裕階層財富增長的領先，是以犧牲了普通工人利益為代價的。再加上美股價格一路上行，擁有更多金融資產的富人，相對之下變得越來越富裕。

但反觀 20 世紀初大蕭條過後，1928 年至 1973 年間，美國的貧富差距石油明顯縮窄的。該智庫在研究中指出，這主要歸因於當時最低工資上漲，工會私營企業中具有一定的薪資議價權。

今天，這種代表工人的議價能力已經掉到了歷史低點，CEO 的薪資從 1965 年是普通工人的 20 倍，瘋狂增長到了 2016 年的 271 倍。