那斯達克再寫52週高點 媒體巨頭Netflix「逢低買進」聲音不斷

Netflix (NFLX-US) 股價於週一 (16 日) 美股盤後重挫 14% 後，市場上開始出現逢低買進的聲音，隨處可見「Netflix 現在是買點」的說法，刺激週二 (17 日) Netflix 股價反彈，收斂了前一日的盤後股價跌幅，週二 (17 日) Netflix 終場就以下跌 5.24% 報每股 379.48 美元作收，並推動那斯達克指數登上 52 週高點。

CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 認為，Netflix 能迎來漲勢的原因包括：

1. 即使來自 HBO Go 和 Hulu 等服務的競爭越來越激烈，但 Netflix 業務卻仍有「驚人的成長」，好歹第二季訂閱戶仍增加了 515 萬人。

2. Netflix 的獲利報告凸顯出，愛追劇的人有增無減，Netflix 的節目表仍然很有吸引力。

3. 投資者似乎不擔心 Netflix 要砸多少錢開發新節目，全然相信董事長兼執行長 Reed Hastings，絲毫不在意 Netflix 會不會因為砸太多錢而必須調漲收費。

4. 一切肇因於 Hastings 的財務預測錯誤。事實上，訂閱戶力量還是相當巨大，只是 Netflix 之前的預測失準，多喊了一些。

這些觀點讓 Netflix 隔日立刻止跌回升，Cramer 主張，「趁現在買進 Netflix 絕不會錯。」

《富比士》分析師 Peter Cohan 專欄也持相同意見，他同樣列出買進 Netflix 的 4 大理由：

1.Netflix 已從先前的失誤恢復很好。

一季沒做好又怎樣？根據《華爾街日報》，過去 10 季中，Netflix 有 3 季沒達到預期。但過去 2 年，Netflix 股價自沒做好的 2016 年 7 月迄今上漲了 306%。(當年 Netflix 也因為第二季新訂閱戶未達預期，致使 7 月 18 日盤後重挫近 14%）

2. Netflix 正瞄準大市場

Netflix 用有 1.3 億全球訂閱戶，在近 200 個國家提供服務。

但該公司可提供服務的全球市場還有約莫現在的 5 倍大，根據摩根士丹利，可接觸的串流影視市場總人數約莫 6.6 億人，且摩根士丹利估計 Netflix 到 2028 年之前能擁有 3 億訂閱戶。

倘若摩根士丹利預測正確，那 Netflix 十年後在全球市場的市佔率將自今年第一季的 20% 上升至 33%。

3. Netflix 正投資未來

Netflix 勇於砸錢，今年估計在內容上投資 120 億美元，其中 80 億美元是內容費用、40 億美元則是未來要推出的節目和電影，這樣的大手筆讓亞馬遜、HBO 等競爭對手也望塵莫及。

數年前開始拓展全球市場的 Netflix，現在重金投資印度，本月 16 日 Netflix 在股東信函中公布，公司在印度推出 2 大原創內容：一部電影和一部影集。

4. Netflix 的執行長 Reed Hastings 有高度適應潮流的能力

例如，iPhone 問世時，Hastings 就知道該是時候自郵購 DVD 切換到線上串流，因為會有越來越多顧客希望在智慧手機上看影片，而不是鎖在客廳電視機前。

於是，Hastings 增加 Netflix 新功能，不再強調買下躉售 DVD，而是開始投資開創原始內容，合作夥伴重點也不是找 USP 來運送 DVD，而是與 Comcast 這類公司達成寬頻分銷協議，接著市場不再侷限美國，勇於跨向全球。

當然，Netflix 的負現金流是一個問題，但 Netflix 可以靠借更多的錢來彌補這點，Netflix 第二季負現金流 5.59 億美元，比去年同期下降了 8.8%。該公司預期，今年負自由現金流在 30-40 億美元區間，第二季新增 19 億美元債務至總額 84 億美元。

結論：到底誰負責 Netflix 這回的預測？裁掉他就沒事了。只要 Hastings 還是這家公司的執行長，每回財報預測失準就是天下掉下來給投資者的禮物。