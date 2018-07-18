價格走勢 呈現警訊 Netflix股價果然大跌

根據 MarketWatch 分析報導，當作手有所動作，往往暗示了某種預兆。

如果投資人細細推究，或許能夠有所洞見，搶得先機。這在財報公布前，尤其屬實。有投資人認為作手可能知道某些事情，而一般投資人則無法得知。但是如果仔細觀察，當可事先看出作手的意圖。

就以串流影片公司 Netflix 為例，該公司於週一 (16 日) 公布了第二季財報。就在 7 月 10 日，無論在短期，中期與長期，Netflix 股價均屬強勁。

然而，由 10 日至 15 日 (財報公布前一日)，Netflix 股價有所改觀。根據中期與短期而言，該股價依舊強勁，但短期而言，則已轉為疲弱。

到財報公布前，短短幾天，Netflix 股價快速下跌，竟由短期強勁反轉成為短期疲弱。這波跌勢不可謂不快，也可說顯示出了作手的意圖，即他們在財報公布前，賣出 Netflix 股票。

財報公布後，Netflix 股價下跌逾 10%。由此推敲，到財報公布前這段期間的價格走勢，或許正是一種預先的警訊。

在財報季期間，其他股票亦可能出現類似的情況。投資人應密切注意積極的價格走勢，一如 Netflix 在公布財報前的走勢，因為這可能是財報公布後，股價走勢的領先指標。