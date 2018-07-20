波音、空巴宣稱成交「千億美元」大訂單 市場紛紛推敲是誰買的？

波音 (BA-US) 和空中巴士在這次英國航空展中接獲不少新型噴氣式客機訂單，但誰是買家？而兩大公司密而不宣的原因，反映出什麼樣的國際貿易緊張局勢？

在本週的 Farnborough 國際航空展的活動中，各大企業都急於表態宣布成交了好幾筆大生意。波音和空中巴士在活動剛開始沒幾天就宣布或確認了價值數百億美元的訂單。

但據外媒報導，市場提醒，這些高達 1100 億美元訂單數字是依據表定價格計算，往往可以透通過不公開的大幅折扣而降低。其中也包括鬆散的協議以及企業訂單。

但即便如此，這些訂單仍被視為航空業的好消息，對空巴組裝 A320 系列客機所在的 Mobile 也是好消息，空巴預計未來將在此組裝新的 A220 系列。

然而，今年航空展的一個不尋常的現象是公布接下大額訂單，但客機製造商卻隱瞞了客戶的名字。

今年兩大客機製造商都宣稱接獲巨額訂單，但對客戶名字卻諱莫如深。 （圖: AFP）

《路透》週三 (18 日) 發表了一篇有關「隱形訂單」的報導，強調 Farnborough 國際航空展「通常是全球最具宣傳性的商業活動之一，航業鉅子和航空企業老闆們，皆搶著在隱形戰鬥機的轟鳴聲中簽下購機合約並昭告天下。」

但該報導卻口氣一轉，直指「本週卻不是這樣。」

「空中巴士和波音公司宣布近 300 份來自不具名買家的訂單，這翻轉了公關守則。」

一篇登在 investors.com 上的報導下了這樣的標題：「波音與空巴之謎在 Farnborough 航空展上深化」。但產業觀察家似乎對這一切有一個明確的理論：買家主要是中國人，因為中國不希望在與川普政府的貿易爭端中再生事端。

空中巴士商用飛機部門銷售、行銷主管 Eric Schulz 在《彭博社》的報導中評論指出：「今天的世界往往受到每天早上從大西洋對岸發出的推文支配。」「所以，你了解這會給航空公司帶來很大的壓力，也對政府內部帶來很大的壓力。」

報導引述 Schulz 的說法，亞洲客戶並不想「火上加油」。

業內人士普遍認為，未具名的買家應該是亞洲航空公司或亞洲租賃公司。但他們也提醒，貿易緊張可能不是唯一可能的因素。

目前似乎沒有什麼跡象表明關稅升級和貿易緊張局勢將冷卻航空產業的持續繁榮。目前，市場仍在依面值接受「神秘」訂單。

據《彭博社》報導，Schulz 說：「我當然希望公開買家身分，但直到最後，你知道嗎，錢總是在銀行裡。」「所以公開，或者不公開，其實並沒有太大的差別。」