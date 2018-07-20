GMO：現金、新興市場股債為未來7年最好的投資選擇？

美國對沖基金 GMO 在最新發表的金融市場 7 年預測中，看好新興市場股票、新興市場債券與現金，認為在扣除通膨後，此 3 種資產仍可繳出正向回報。CreditSights 的分析師指出，新興市場債的投資者操作方向，似乎不受貿易戰所影響。

GMO 公司 (Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co) 預測在之後 7 年，新興市場股票、新興市場債券與現金的年實際報酬分別為 2.7%、2.3% 與 0.8%，這遠低於美股平均 6.5% 的歷史回報率，但 GMO 認為美股前景黯淡。

GMO 一直以來皆看好新興市場，但新興市場今年出現大幅資金出逃情況，根據調研機構 Capital Economics 的數據，今年 5 月新興市場資金外流 100 億美元，而 6 月資金撤出的幅度預計將高達 400 億美元。

Capital Economics 的經濟學家指出，資金外流「最合理的解釋為，中美貿易緊張局勢升溫，使市場擔憂此波風暴會透過製造供應鏈，對其他新興市場國家產生連鎖反應。」

投資者密切觀察新興市場的資金流動，因為流入資金將可幫助政府提升支出，對於市場來說極為重要。另一方面，新興市場持續受到美國聯準會 (Fed) 的影響，造成一些新興市場國家貨幣崩盤，如土耳其里拉與巴西雷爾。

近日，投資者最關切的焦點為人民幣的走勢，離岸人民幣兌美元在 20 日跌破 6.8 關卡，下午 1 時許暫報 1 美元兌 6.8141 人民幣。在 2015 年時，中國曾因人民幣貶值，導致資金大舉出走，但 Capital Economics 認為類似的情況可能不會再發生，分析師認為中國政府將會出面干預匯率。

美元兌離岸人民幣走勢 (近一年表現)

另一方面，CreditSights 的資深新興市場分析師 Richard Briggs 指出，全球貿易糾紛不是影響新興市場債投資者做決策的主因，遭拋售最嚴重的新興市場主權債，不是受到貿易戰影響最大的國家。

舉例來說，若投資者擔憂貿易戰，那他們應該會拋售墨西哥債，因墨西哥出口至美國的商品佔其總出口 25%，而目前北美自由貿易協定 (NAFTA) 尚未達成新的協議。但截至 7 月 13 日止，今年以本幣計價的墨西哥主權債的超額報酬 (Excess return) 為 0.04%，這代表該債券與美債之間的殖利率利差變化非常小。

然而，這不代表新興市場資產的波動即將結束，Brown Brothers Harriman 的貨幣策略師 Marc Chandler 指出，由於聯準會預計將維持升息步伐，因此新興市場資產可能還未觸底，仍將受到強勢美元的影響。