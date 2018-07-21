年底前股價恐暴跌40% 摩根大通給特斯拉的估計

特斯拉即將在 8 月 1 日發布第二季財報，在此之前股價可能備受考驗。因為光是本周，就有兩家主要投行強烈唱衰特斯拉了。

最新發表負面研報的是美國資產值最大銀行摩根大通。其分析師 Ryan Brinkman 重申了對特斯拉的「低配」（即賣出）評級，理由是擔心公司估值過高和行業競爭加劇。

他對今年 12 月的目標價設為 180 美元，較周四收盤深跌 44%。周五特斯拉跌近 2%，交投 314 美元，接近月內新低，也代表與目標價還有至少 40% 的跌幅空間。今年以來，特斯拉累漲近 3%，標普 500 大盤累漲近 5%。

摩根大通擔心自由現金流和凈利率

研報稱，特斯拉商業模式高度區分化、產品組合很有吸引力、技術優勢領先，但這些利多都會被高於平均值的執行風險和高估值完全抵消掉，後兩個負面因素造成的惡性影響更大。

摩根大通的擔憂包括：其他汽車製造商會激進定價旗下電動車，想要用這類銷量提振來補貼更有利潤空間的內燃機乘用車組合，他們也不用擔心新型電動車是否產生利潤，但特斯拉做不到。

研報還擔心特斯拉二季報的自由現金流和凈利率會很不好看。由於涉及 Model 3 的生產率顯著提高，自由現金流會有更大流失，因為要燒更多錢去造車。為了提振生產率，特斯拉採用了很多無效的方法，會導致第二季加班費、超額運費等開支激增，有損凈利率。

周四有投行質疑 1/4 的 Model 3 訂單已取消

華爾街見聞曾提到，紐約投行 Needham & Co 周四將特斯拉評級從「持有」下調至「賣出」，理由是近期特斯拉 Model 3 的退訂量已經超越了新增訂單數。約有 1/4 的 Model 3 訂單被取消，比例是一年前的兩倍。受 Model 3 推出後「自身蠶食」的影響，Model S 和 X 的銷量也乏善可陳。

上述這篇研報發布後，特斯拉 CEO 馬斯克在周四晚間上推特「開懟」，認為「不知道這種扯淡消息是哪裡來的，上周我們有超過 2000 輛 S/X 和 5000 輛 Model 3 的新增凈訂單」。不過華爾街見聞發現，雖然馬斯克罕見透露了特斯拉內部數據，他也完全沒說訂單取消的數量。

特斯拉售滿 20 萬輛電動車，稅收補貼淡出

據特斯拉「鐵粉」設立的追蹤網站 Electrek 在 7 月 12 日率先報導，特斯拉已經賣出了 20 萬輛電動汽車，成為美國首個達到這一門檻的汽車製造商，特斯拉官方隨後向財經媒體 Business Insider 證實了消息準確。但這也意味著，特斯拉客戶享受的 7500 美元聯邦稅收補貼將逐漸淡出。

BI 報導稱，特斯拉今年年報證實，其客戶享受了 7500 美元的全額聯邦稅收抵扣優惠，但美國政府也規定 20 萬輛電動車是補貼終止的上限。這代表從 2019 年 1 月起，特斯拉新車購買者的稅收優惠砍半，明年 7 月起減少至現有補貼的 25%，2020 年 1 月起徹底停止補貼項目。

然而特斯拉 7 月 2 日證實，尚有 42 萬輛 Model 3 的預訂單還在排隊，客戶只有車輛交付以後才有權得到聯邦稅收補貼。因此，當 Model 3 電動車交付時間越來越長（Needham & Co 預計等待時間為 4 個月到一年，最基本款 Model 3 要等到 2020 年），可能會有客戶因無法享受補貼而退訂。

二季報或重點關注特斯拉「屯車」數據

此外，Electrek 發現，包括素以「毒舌」著稱的金融部落格 Zerohedge 等特斯拉「噴子」們，正在網路上分享特斯拉加州 Fremont 工廠周邊停車場存放了幾千輛 Model 3 的圖片。這些唱空者認為，這些是特斯拉在沒有訂單的情況下「冒進」生產的，目的是欺騙投資者並追趕承諾的生產率。

但特斯拉的「鐵粉們」認為這種邏輯不合理，在客戶望眼欲穿等待交車的當前，特斯拉沒有道理造了車卻不賣。這種「屯車」情況符合特斯拉生產率整體翻倍的事實（以前是周產 2000 輛，加入 Model 3 後變成周產 7000 輛），也反映了馬斯克所說的「隨著生產率加速，交付變成新的瓶頸」。

因此他們認為，特斯拉加州工廠周邊屯了至少 6000 輛 Model 3 體現了物流問題，而非需求問題。

當然對於普通投資者來說，這意味著，特斯拉二季報中的電動車庫存數據值得重點關注，馬斯克在電話會上的回答應該也會很「精彩」，畢竟他上次讓兩個持懷疑態度的分析師吃了閉門羹。

『新聞來源／華爾街見聞』