利空不斷 資金持續逃離歐洲與新興市場ETF

美國基金研究機構 EPFR 數據顯示，因歐元區政治動盪問題，歐洲股市 ETF 與共同基金持續面臨資金出逃問題，而新興市場則因美元走強和聯準會升息原因，承受連續 7 週資金外流問題。

EPFR 數據指出，截至 7 月 4 日的一週，西歐股市基金流失 29 億美元的資金，為連續第 17 週的資金外流，總流出額度達 450 億美元，主要原因為義大利所引起的政治動盪，義大利 FTSE MIB 指數從 5 月 24 日的高點下跌 9% 以上，5 日收於 21914.29 點。

義大利 FTSE MIB 指數日線走勢圖

在同一時間，新興市場的共同基金與 ETF 失去了 10 億美元的資金，在過去 7 週以來，資金已撤出達 133 億美元，為 2016 年以來最長資金外流期。

聯準會於 6 日公佈的 6 月會議紀錄顯示，儘管新興市場表現疲弱，聯準會仍將維持緩慢的升息步伐，而美國經濟成長強勁與美元上揚等情況，皆對新興市場帶來許多壓力，阿根廷和土耳其為受影響最嚴重的兩個國家。

美元走升將使新興市場償還以美元計價的債務成本上升，並對新興市場股市與固定資產造成負面影響，連帶影響新興市場的主權債和企業債銷售，數據供應商 Dealogic 指出，新興市場在第 2 季共售出 1327 億美元的債券，為 3 年來最小的單季規模。

另一方面，中美貿易戰也對新興市場造成影響，如中國股市的 ETF，上綜指數今年已從高點下跌 20% 以上，6 日上證指數靠午後彈升，收漲 0.5%，報 2747 點。

上綜指數日線走勢圖

但當新興市場資金遭拋售，或資金大幅出走時，可能是個進場時機點，USAA 資產管理公司的副總裁 Lance Humphrey 指出，願為較高額報酬而承擔風險的投資者，新興市場 ETF 可能是個良好的投資選項。

Humphrey 認為新興市場的資產遭到過度拋售，所以這是個投資者增持的機會，可以在小型股回漲之前，進入 ETF 市場。