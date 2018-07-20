總銷量額突破900筆：越捷 亞洲成土豪

飛機商波音公司 (BA-US) 週四 (19 日) 在本週的法恩伯勒航展 (Farnborough Airshow) 上擊敗了競爭對手空中巴士 (EADSY-US)，而全球飛機大廠們也突破了去年大約 900 個訂單的記錄。

波音表示，在英格蘭南部的航展上獲得了 528 份訂單和承諾，而空巴共獲得了 431 筆新交易，但排除近期併購的隆巴迪 Bombardier C 系列 (更名為 A220)，實際訂單量為 371 筆。

波音股價週四收盤下滑 1.37% 來到 355.33 美元。

波音股價日線趨勢圖

然而，今年的展會較突出的是多達 400 件交易的買家名字遭匿名化。空巴表示，今年多數買家因全球貿易戰的緊張形勢，不願透露公司名以防止「選邊站」的立場。

據知情人士透露，飛機製造商在某些情況下會加速半成品業務或將展會作為讓航空公司承諾的最後期限，衝高業績。Vertical Research Partners 分析師 Robert Stallard 說道，這次飛行展的重大事件是過多的匿名客戶對購買飛機表現出興趣。

快速發展的亞洲航空 (AIRA-KL) 這次增加了 34 架的空巴 A330neo 飛機，將總購買量擴大到 100 架。

在談判陷入困境，威脅要轉向波音公司購買長途航線的需求後，亞航重新與空巴談判，並確認了銷量不佳的 66 架 A330neo 訂單數量，但未簽訂任何較小型的 A321neo 訂單。

空巴的 A330neo 受到新波音 787 的一系列市打擊，這 250 人至 300 人座的市場近期競爭激烈，而波音週四也獲得了夏威夷航空的 10 架 787 訂單。波音公司銷售主管 Ihssane Mounir 宣稱在寬體訂單方面，波音已領先對手。

對於波音公司提出的新型 797 飛機， Mounir 提到會致力於繼續研究複合材料結構，而非金屬機身。

在另一個關鍵的戰場上，空巴獲得快速增長的廉價航空越南航空公司的 50 架 A321neo 訂單，在 220 人座的戰場上獲得勝利。

越南航空也預訂了 100 架波音的 737 MAX 飛機，反映了越南試圖實現外國和國防政策多元化，以及與多家供應商建立業務關係的努力。

空客售出了 60 架 A220，與波音合資的巴西航空工業公司 Embraer 也售出了 300 架噴氣式飛機。

租賃公司今年也成為了大買家，之前的租賃模式使向航空公司購買新飛機後馬上進行租賃。但今年似乎現金過多，租賃公司也直接向製造商進行購買，尋求更高的報酬率。