新興市場資產已觸底？4大指標顯示谷底反彈跡象

《彭博社》報導，新興市場股市今年大崩盤，總值超過 7 兆美元的股市跌入熊市，但貝萊德 (BlackRock) 和富蘭克林鄧普頓投資 (Franklin Templeton Investments) 的策略師認為，新興市場資產將開始谷底反彈。

策略師認為，新興市場資產便宜的價格、攀升的企業獲利與穩健的基本面，將抵銷美國升息、強勢美元與貿易戰所帶來的風險。貝萊德的首席多資產策略師 Isabelle Mateos y Lago 表示：「我們喜歡新興市場資產，尤其是新興市場股市」。

但看多新興市場資產表現的策略師仍是少數，彭博社對 20 名投資者、交易員與策略師進行調查，超過半數的受訪者認為新興市場匯市與股市的拋售將持續，而半數的人認為新興市場債市已觸谷底。

彭博社調查顯示，多數市場人士仍不看好新興市場資產

而針對新興市債匯市、債市與股市，以下為市場人士看好與看壞的國家：

排名從表現良好至表現最差

對於新興市場多頭人士，以下為支持他們看法的 4 個圖表：

MSCI 新興市場股市指數和標普 500 指數表現差異已接近歷史高點，衡量指標為兩個指數 3 個月的滾動回報 (Rolling Return) 價差，該數值已接近 - 17%，為 2008 年金融風暴以後，未曾被突破的水平。

MSCI 新興市場股市指數和標普 500 指數表現差異

儘管判斷股市是否已觸底不是件容易的事，但 SunTrust Private Wealth 的數據顯示，新興市場股市在觸底之後，未來 12 個月股價平均飆升 32%。

新興市場股市觸及谷底之後的強力反彈

截至 6 月 27 日為止的一週，新興市場債市外流的資金，創下 2016 年美國總統大選以來最高水平，諮詢公司 EPFR Global 統計顯示，過去債市出現大幅資金流出後，以新興市場本地貨幣計價的債券在之後的 3 個月將會上揚。

新興市場債市資金外流達 2016 年大選後最高水平

以歷史數據為鑑，強勢美元通常將維持 3 至 8 個月，所以美元對新興市場資產造成的壓力，可能將不會再持續太久。