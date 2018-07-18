〈分析〉雖獲112項艾美獎提名 但其實Netflix訂閱數越高虧越多？

2018 第七十屆艾美獎 (Emmy Awards) 入圍名單已揭曉，串流影視巨擘 Netflix (NFLX-US) 終結 HBO 過往 17 年來入圍最多獎項的紀錄，以 112 項提名成為今年的霸主。

但 Netflix 週一 (16 日) 公布最新一季財報之後，從盤後重挫 14% 可看出訂閱戶數字顯然不合市場預期；然而事實上 Netflix 訂閱人數越多，其實 Netflix 虧損的情形才是更為嚴重。

據美知名財經部落客《Zerohedge》釋出之數據顯示，2015 年底 Netflix 訂閱戶達 7500 萬人，但自由現金流為負值的 -9.2 億美元，隔年訂閱戶增加至 9300 萬人，自由現金流負數之狀況是更加深至 -16.5 億美元。到了 2017 年底，訂閱戶總人數達 1.17 億人，Netflix 自由現金流也累積至 -20.2 億美元。

所以算起來，今年 Netflix 在艾美獎上，平均每個提名獎項大概花了 Netflix 1780 萬美元，這比去年 Netflix 用錢砸出 92 個艾美獎提名還要昂貴，因為去年每個艾美獎代價大概 1600 萬美元。

顯然，Netflix 在內容品質或吸引訂閱戶這兩點上越成功，Netflix 虧錢的程度就越嚴重，但是 Netflix 的股價卻是可以步步高升。

一直到週一公布財報，訂閱戶人數遜於分析師與公司本身預期後，市場立即湧現賣壓，盤後重挫 14% 之多，但到週二 (17 日) 卻又拉回，跌幅收斂至約 5%。

然而值得投資人警惕的是，企業的存在就是為了股東賺錢，這一點千萬牢記。當然，有些企業模式是在歷經多年虧損和燒錢後，才能獲取正面的自由現金流，但是 Netflix 似乎在可預見的未來中，沒有賺錢的計畫，反而是努力砸錢、燒錢的計畫不少，以該公司自身估計，今年就打算再燒現金 40 億美元。

再考量到 Netflix 的競爭對手，來頭都不小，包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、迪士尼 (DIS-US)、CBS (CBS-US)、 AT&T、HBO 等，這些企業都有自家串流服務，而且有些口袋還比 Netflix 更深。

甚至近期就連全球營收最高零售商沃爾瑪都對串流影視感到興趣，另外像臉書 (FB-US) 今年也撥了 10 億美元開發原創內容，在 Instagram 平台上推出 IGTV 欲與 YouTube 競爭。

不是說 Netflix 打不贏這些對手，Netflix 也並非陷入困境，只是在市場競爭如此嚴峻、企業又巨額虧損下，Netflix 正為投資人帶來不小的「高檔追價」風險。

雖然 Netflix 還是有可能擊敗眾多對手，並設法在未來某時刻為股東創造巨大自由現金流，但現在的股價似乎已經將 Netflix 十年後的成功，完成定價。

《Zerohedge》認為，投資就是該為某事物付出「當下」該事物的價值，並期待日後價值的提升。（作為價值型投資者的話，更建議付出低於該事物當下價值的成本)

如果一項資產的售價已經被「完美定價」，就像企業的所有計畫都已經實踐，那麼 Netflix 還能有什麼進步空間？