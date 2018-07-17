＜財報＞Netflix第二季營收、新增訂閱戶均遜於預期 盤後重挫14%

Netflix (NFLX-US) 週一公布第二季營收和訂閱戶數據遜於分析師與公司本身預期，盤後重挫 14% 以上。

Netflix 第二季新增串流用戶 520 萬人，遠低於 Netflix 公司 4 月時估計的 620 萬人。國際用戶和國內用戶分別新增 447 萬人、67 萬人，均遠遠不及 4 月時估計的 590 萬人和 120 萬人。

然而，Netflix 獲利 3.84 億美元或每股 85 美分，高於去年同期的 6600 萬美元或每股 15 美分，也優於 FactSet 調查的分析師共識每股 79 美元。

營收自去年同期的 27.85 億美元上升至 39.07 億美元，略低於 FactSet 的共識預期 39.38 億美元。

在給股東的一封信中，Netflix 表示，第二季是「強勁但不是非常亮眼的一季」，並承認「過度預測」國內和全球淨用戶增加，稱「收購增長低於我們的預測。」

此外，Netflix 認為國際營收低於預期歸咎於美元上漲。今年 4 月，Netflix 預期國際營收同比影響達 6500 萬美元以上，但該公司稱，該影響最後因美元兌許多國際貨幣走強而轉小。Netflix 沒有以衍生品為其營收避險。

Netflix 表示，「我們會隨時間慢慢調整定價，以緩解外匯長期走勢，但當貨幣走勢如此快速時，我們近期營業利潤就會受到衝擊。在美元疲弱時，我們近期營業獲利可優於目標，但在美元強勢時，容易遜於目標。」

今年迄今，Netflix 股價已經急遽上漲 109%，而 S&P 500 指數同期僅有 4.7% 升幅，分析師擔心該公司無法維持其股價增長。因為像亞馬遜一類的競爭對手加強對串流影視的投入，其他如迪士尼和 AT&T 也準備在數位內容上增加投資。

Netflix 公布的第三季財測也遜於預期，僅估計新增 500 萬訂閱戶，分別為美國 65 萬戶、國際 435 萬戶，但分析師原估計新增 600 萬以上訂閱戶。