對戰YouTube！Instagram推IGTV 放寬影片長度至1小時

臉書旗下的相片社群平台 Instagram 準備正面對抗谷歌的影視平台 YouTube。

擁有 10 億用戶的 Instagram 週三 (20 日) 宣布將開放用戶上傳最長 1 小時的影片，先前時限最長僅 1 分鐘。為了容納內容創造者與一般大眾上傳的更長時影片，Instagram 推出「IGTV」，直接在 Instagram 主頁就有按鈕可以連結進入，也可另外下載單獨 app「IGTV」使用，目前 IGTV 將聚焦 Instagram 網紅們的熱門影片。

在 IGTV 當中，每一位創作者就等於一個「頻道」(channel)，每個人都可以創立自己的頻道，與 Youtube 不同的是，YouTube 主要以橫式（landscape) 影片為主，IGTV 則只有垂直式格式。

另一點與 Youtube 不同的是，「目前」為止，IGTV 尚無置入廣告，但未來若朝此方向發展，也不太令人意外。市場研究機構 eMarketer 已預期，Instagram 今年在美國廣告營收可達 54.8 億美元。

台灣使用者即日起就可以下載 Android 和 iOS 版的 IGTV app，根據官方說法，未來幾週將全球推出。

擁有 IG 的臉書 (Facebook) (FB-US) 股價已跨過 200 美元里程碑，週三漲逾 2% 達到 202 美元。