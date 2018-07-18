調查：蘋果第2季市占改善 自安卓及三星陣營搶回消費者

根據最新調查顯示，蘋果 (AAPL-US) 在今年第 2 季向 Android 陣營發起反擊，討回一些市場份額，並且在美國市場與主要對手三星戰成平手。

美國消費者情報研究組織 Consumer Intelligence Research Partners(CIRP) 調查發現，今年第 2 季蘋果 iOS 啟用的情況較去年有所改善，占美國手機啟用量的 36%，Android 占 63%。

第 2 季美國手機市場系統市占

在過去的 1 年半中，蘋果手機啟用所占市場比例，約在 29-39% 之間。CIRP 聯合創辦人 Josh Lowitz 表示，蘋果的市占較上一季有所提升，這與 1 年前的情況相反，當時蘋果的市占在下降。

Lowitz 說，當前市場的發展，消費者對操作系統的忠誠度愈來愈高。如此，市場終將分為兩大陣營，iOS 系統占 3 分之 1，Android 陣營占 3 分之 2。

蘋果今年 2 月宣布，先前的假日銷售季表現為歷來最佳，儘管 iPhone 銷量年減 1.2%，但靠著 iPhone X 的高售價，蘋果手機平均售價來到 796.42 美元，抵銷了銷量下降的不利局面。

如果以手機製造商來看，蘋果與三星的機種在第 2 季的啟用，均占了美國用戶的 36%，表現相當。Android 品牌第 2 季啟用第 2 名為 LG，占 12%。

第 2 季美國手機市場品牌市占

CIRP 指出，其實不僅消費者選擇系統壁壘分明，在製造品牌選擇上，也有集中現象。蘋果及三星居領導地位，LG、HTC 及摩托羅拉，都失去相當大的市占比例，這一趨勢預計在未來幾個月仍將持續。