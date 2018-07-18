力抗亞馬遜！傳沃爾瑪進軍串流影視 宣布與微軟達成5年策略聯盟

外電 17 日報導，沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 在線上零售、雜貨和都市送貨到府等項目與亞馬遜不斷較勁，現在沃爾瑪又將另闢戰場：串流影視。

根據消息人士說法，沃爾瑪考慮打造自家類似 Netflix 的服務，直接搶食 Amazon Prime 和 Netflix、Hulu、AT&T 的市場，甚至迪士尼和蘋果也是對手。

沃爾瑪已經擁有 Vudu，這是好萊塢電影和電視節目的隨選影視 (VOD) 平台，但根據《The Information》報導，沃爾瑪正考慮開發自家節目，並以月費低於 8 美元的價格推出，目標是美國中部的觀眾群，因為沃爾瑪認為現有的服務並非主打美國中部觀眾，而且他們的焦點在沿岸觀眾。

沃爾瑪沒有立即回應置評請求。

原創節目的製作費用昂貴，但沃爾瑪甘願砸錢確保與亞馬遜仍有較勁的能力，因為他們將亞馬遜視為既存威脅。近年來，沃爾瑪以 33 億美元收購線上零售商 Jet.com，併購了 Bonobos 和 ModKloth 這類小型電商，並以 160 億美元重金入主印度最大電商 Flipkart，就是為了與亞馬遜爭奪亞洲版圖。

在執行長 Doug McMillon 的領導之下，沃爾瑪一直積極擺脫廉價貨品零售商的形象，積極開創新產品、服務和市場，這回進軍串流影視似乎也不會太牽強。

但《The Information》報導亦稱，由於此策略尚未定案，如何進展與最終結果均尚不清楚，沃爾瑪也有可能暫時擱置。

沃爾瑪股價走勢

除了進軍串流影視的策略以外，沃爾瑪 17 日宣布與微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 建立 5 年期戰略合作夥伴關係，微軟將為沃爾瑪提供雲端服務，使沃爾瑪能充分利用微軟的雲端解決方案讓全球客戶購物更快捷、更輕鬆，而促成這項聯盟的推手也是亞馬遜。

《華爾街日報》報導，微軟執行長 Satya Nadella 表示，亞馬遜 (AMZN-US) 是沃爾瑪和微軟新合作關係的「絕對核心」，「關鍵在我們要如何利用兩家公司的優勢，更有深度和廣度的投資，以期超越各自的競爭對手。」

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，無論結合微軟敏捷雲端平台相，或利用機器學習和人工智慧，沃爾瑪相信微軟是彼此快速創新的強大合作夥伴。

沃爾瑪選擇全系列微軟雲端解決方案，包括在企業範圍內使用的 Microsoft Azure、Microsoft 365。