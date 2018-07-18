【IPO追蹤】騰訊(00700-HK)早下注了 新東方在線擬港上市

再有騰訊(00700-HK)支持的新經濟企業來港上市，騰訊持股13.47%的網上教育企業「新東方在線」已向港交所提交初股上市文件。

新東方在線為內地教育集團、於美股上市的新東方旗下的網上教育平台。新東方在線成立於2005年，是新東方集團旗下的專業網上教育網站，其課程服務涵蓋考研、托福雅思、四六級、小語種等類別，是內地首批專業在線教育網站之一。直到2014年被新東方集團獨立分拆之前，新東方在線一直都是新東方網營業收入的高速增長源之一。

騰訊於2016年投資新東方在線，目前持股13.47%，為第二大股東，大股東新東方集團持股約7成。

據招股文件披露，新東方在線2016年度營收為3.34億元(人民幣.下同)，淨利潤為5,955萬元；2017年營收為4.46億元，淨利潤為9,221萬元。截至2018年2月28日止9個月營收為4.85億元，淨利潤為8,077萬元。

今次上市計劃的聯席保薦人摩根士丹利、花旗及中金。

來源：經濟日報

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