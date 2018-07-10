調研機構：這個美國經濟衰退指標之一 正發出警示訊號

《彭博社》報導，調研機構 Leuthold Group 指出，最低投資等級的 Baa 評級公司債與美債殖利率的利差，為過去預測是否進入經濟衰退的指標之一，而此利差已在 6 月底超過 2% 水平，該公司的首席投資策略師 Jim Paulsen 正向客戶發出警示信號。

Leuthold Group 的數據顯示，在 2007 年至 2009 年經濟衰退之後，穆迪公司評級為 Baa 的公司債與 10 年期美債的殖利率利差首次再度超過 2% 水平。

Baa 等級公司債和 10 年期美債殖利率利差

身為美股多頭派的 Jim Paulsen 在 9 日給客戶的報告中表示，在過去 7 次經濟衰退中，共有 6 次出現美債與低評級公司債信用利差 (credit spread) 超過 2% 的情況，該公司目前不確定原因為何，但此為經濟衰退的前瞻性指標之一。

Paulsen 寫道：「在過去的 50 年裡，這個較不受關注的指標，與經濟衰退風險有著不錯的關聯度，因此不應該忽視它。」

另一方面，Paulsen 指出，其他衡量經濟衰退風險的指標，並未顯示警示訊號，舉例來說，當中最知名的為殖利率曲線出現倒掛情況，但目前殖利率曲線僅顯現逐漸趨平情況。

10 年期美債和 2 年期美債殖利率利差

美國加速的通膨，以及聯準會預期持續升息的步伐，在今年皆影響投資等級的公司債。此外，美國企業今年借貸更多，其利息成本亦在攀升。

根據彭博彙編的數據，穆迪公司評級的 Baa 等級債券和 10 年期美債之間的殖利率利差在 6 月 28 日升至 2%，6 日則略縮窄至 1.96%。