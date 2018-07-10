〈新i鳳有消息〉追著Android跑？傳新iPhone搭載雙卡 凸顯庫克團隊沒創意

《富比士》專欄作家 Gordon Kelly 指出，蘋果 (AAPL-US) 今年計畫推出雙 SIM 卡 iPhone。中高階 Android 手機已有此類產品，但現在蘋果 iPhone X + 的用戶終於可望搭載雙卡。

搭載雙 SIM 卡的技術已證實在全球多國均有其競爭優勢，尤其是金磚四國更吃這套，而這正是蘋果努力提高銷售量的地區。

能搭載雙卡，只帶一支手機就可區分公事和私事來電，或者可以在旅行時放當地 SIM 卡和原本居住地的 SIM 卡，不用換來換去，使用上更加彈性。

當然，不是人人都有使用 2 個門號的需求，搭載雙卡就會增加手機材料費用，但是對全球各地消費者來說，這是採購時的重要考量，就算備而不用也好，總是多一個功能。

然而，這一點再次曝露出蘋果設計弱點和缺乏競爭力的特質。

姑且不論搭載雙 SIM 卡根本不是多新鮮的功能，這個技術早就可套用在 Android 手機上，但 iOS 平台卻到現在才導入。

除此之外，無論是在高端顯示器中採用 OLED 技術，或者是採用產業標準的無線充電技術，或切換到電池快充技術，這些雖然都大受 iPhone 用戶歡迎，但事實上也都比 Android 手機慢了一步。

高階款售價比別人高，功能卻只求追上

雖然增加新功能會提升高階產品的銷售量，增加蘋果收入，但這恐怕阻止不了 iOS 平台市占下滑的趨勢，庫克團隊缺乏新穎的想法一再被暴露出來，甚至 iPhone 的硬體壽命也遭到質疑。

不管什麼都好，市場已累積多年換機需求

然而，《Barron's》報導，精品研究公司 BlueFin Research Partners 分析師 John Donovan 和 Steve Mullane 表示，雖然大眾對今年蘋果 9 月要發布的機種備感焦慮，但有一種共識是 2018 年至 2019 年的整體需求不令人擔心。

「事實上，由於過去幾年升級活動貧乏，所以市場累積了對新機種的需求，2019 年產量可能更大。」

他們兩人認為，今年下半年蘋果計畫各 iPhone 製造合計 9100 萬支，包含 3 款新 iPhone，接著明年上半年再生產 9200 萬支，「這遠大於正常週期」，但他們沒有為此估計引述數據來源。

市場估計今年第三季就會宣布 iPhone X 停產，以及較便宜的 iPhone SE 也會下台一鞠躬。

他們認為 3 款新機種，其中之一名稱是「iPhone 9」，使用 LCD 螢幕，另外 2 款則用 OLED，分別是「iPhone 11 」和「iPhone 11 Plus」，這與坊間傳聞一致。

他們認為，今年第三季蘋果一共製造了 2800 萬支 iPhone 9、11 和 11 Plus，較先前估計的 2400 萬支增加，接著第四季預計再生產 6300 萬支，明年第一季 4600 萬支、第二季 4600 萬支，所有數據都比他們先前估計的數據增加。