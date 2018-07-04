貿易戰激化 避險需求湧入美債 殖利率曲線11年來最平

7 月 4 日為美國獨立日，3 日股債市提早休市，在蘋果與臉書等科技股下跌影響下，道瓊指數與標普 500 指數皆走低，而貿易緊張局勢升溫，使得投資者對避險的美債需求增加，美債殖利率下滑，殖利率曲線一度來到近 11 年以來最扁平的狀態。

10 期美債與 2 年期美債的殖利率利差來到 2007 年 8 月以來最窄水平

3 日美國股市提早在美東時間下午 1 點休市，道瓊工業平均指數收低 0.54% 至 24174.82 點，Nasdaq 指數下滑 0.86% 至 7502.67 點，S&P 500 指數收低 0.49% 至 2713.22 點。

美國與中國的貿易談判，若在 7 月 6 日前無法達成協議，雙方預計先對彼此總價值達 340 億美元的商品課徵 25% 關稅，而美國的貿易夥伴歐盟和加拿大亦紛紛祭出懲罰性關稅措施，投資者對美債的需求因此提升。

交易員和分析師表示，貿易戰全面爆發的隱憂，使得投資者認為全球增長與通膨將放緩，這代表著即使在聯準會升息的情況下，長期美債的殖利率也不會大幅上漲。

避險的需求使得長期美債和短期美債的殖利率利差一度縮窄至 29.59 個基點，為 2007 年 8 月以來最小水平，引發投資者擔憂殖利率曲線出現倒掛現象，此現象在過去 5 次出現經濟衰退時的前 12 個月至 18 月皆曾發生。

3 日債市提早於美東時間下午 2 點休市，Cantor Fitzgerald 的美債分析師 Justin Lederer 表示，因交易時間縮短，債市較容易受到買盤的影響。

10 年期美債殖利率最終下滑 4.6 個基點至 2.8323%，2 年期美債殖利率下跌 2.1 個基點至 2.532%。