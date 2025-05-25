馬斯克：回歸全天候工作 睡在工廠、伺服器機房
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
全球首富馬斯克周六（24 日）在社交媒體發帖，稱他已經重新回到 7x24 小時工作的狀態，睡在會議室、伺服器機房或工廠裡。
馬斯克表示：「我必須全神貫注於 X/xAI 和特斯拉 (TSLA-US) ，還有下周星艦（Starship）發射，因為我們正在推出關鍵技術。」
歷經兩個多月高調曝光後，馬斯克似乎遭美國總統川普冷處理。
據《Politico》報導，馬斯克不再現身白宮簡報會，國會議員也幾乎不再提他。過去川普每周平均會發布約 4 則跟馬斯克有關的貼文，但 3 月 31 日後完全噤聲。
此外，川普團隊的政治募款郵件也不再提馬斯克，連白宮官方帳號與高階幕僚都停止提到馬斯克的名字。
《大西洋月刊》指出，這一變化可能與馬斯克領導的「政府效率部」改革受挫有關。
馬斯克試圖將企業管理邏輯套用至聯邦政府體系，大規模削減成本，但實務執行困難，招致川普核心幕僚不滿。川普本人亦多次表態，不會接受馬斯克提出的某些激進改革方案。
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