馬斯克：回歸全天候工作 睡在工廠、伺服器機房

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-25 00:02

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全球首富馬斯克周六（24 日）在社交媒體發帖，稱他已經重新回到 7x24 小時工作的狀態，睡在會議室、伺服器機房或工廠裡。

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歷經兩個多月高調曝光後，馬斯克似乎遭美國總統川普冷處理。

據《Politico》報導，馬斯克不再現身白宮簡報會，國會議員也幾乎不再提他。過去川普每周平均會發布約 4 則跟馬斯克有關的貼文，但 3 月 31 日後完全噤聲。

此外，川普團隊的政治募款郵件也不再提馬斯克，連白宮官方帳號與高階幕僚都停止提到馬斯克的名字。

《大西洋月刊》指出，這一變化可能與馬斯克領導的「政府效率部」改革受挫有關。