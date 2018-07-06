殖利率利差縮窄 Cramer：債市示警美國經濟恐陷入危機

鉅亨網編譯黃意文 2018年7月6號10點40分

聯準會 (Fed) 今日公布的 6 月會議記錄顯示，儘管貿易政策充滿不確定性以及新興市場疲弱，仍將緩慢但穩定的升息，此舉使 2 年期美債殖利率走升，殖利率曲線進一步趨平，債市示警美國經濟恐陷入危機。

2 年期美債殖利率 5 日上升 3 個基點至 2.561%，為 6 月 13 日以來最大的單日漲幅，10 年期美債殖利率微升 0.7 個基點至 2.840%，30 年期美債殖利率則收在 2.953%，跌破 200 日 MA 線 2.97% 的水平，殖利率利差縮窄。

2 年期美債殖利率走勢

《CNBC》節目主持人 Jim Cramer 警告，若聯準會升息步伐過快，2 年期美債殖利率可能會與 10 年期美債殖利率來到同樣水平，甚至出現殖利率曲線倒掛現象，在歷史上往往預言著經濟衰退。

此外，Cramer 指出，長期利率停滯不走升對銀行業是壞消息，因為他們在長期貸款方面，獲利將無法像以前一樣良好。 正將變成一個輪迴，Cramer 說道，「若聯準會持續升息，我們將進入經濟衰退，而佔標普 500 指數達 1/5 的銀行業，將無法從他們的核心貸款事業獲得太多利潤。」

Cramer 不認為聯準會在短期內將結束升息，且美國總統川普在貿易政策方面也不會改變態度，所以在事情出現變化前，他預測股市將沒有太大的空間再持續走升，而 5 日的股市上揚只是「禮物」，不會成為常態。