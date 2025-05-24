美國不要香港要！哈佛國際學生資格被取消 香港大學迅速發offer

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 22:00

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在美國政府突然宣布取消哈佛大學招收國際學生的資格後，許多原計劃赴美深造的國際學生，特別是中國學生，陷入留學困境。與此同時，香港各大學迅速行動，積極提供轉學機會與支援，盼吸納這批優秀學子來港發展，令香港成為國際學生的留學新選擇。

香港教育局局長蔡若蓮表示，當局已即時聯繫本地大學，呼籲提供全方位協助，並與哈佛香港校友會展開聯絡，確保被哈佛錄取的學生可獲妥善安排與全面支援。

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香港教育局亦強調，將持續密切關注事件發展，並因應需要調整支援方案，體現香港作為國際教育樞紐的優勢地位。

香港教育局指出，香港擁有五所世界百強大學，教育競爭力名列全球前五。為吸引更多國際學生來港升學，港府已將資助院校的非本地學生限額提升至 40%，並擴大獎學金名額及博士研究生資助計畫，提升對全球頂尖學生的吸引力。

港學府紛推出特別獎學金邀哈佛學生就讀

香港科技大學快速反應，率先向哈佛國際學生發出邀請，提供簡化入學流程、無條件錄取與學術支援。該校設立專責團隊協助辦理學分轉移、住宿與簽證安排，並設專屬聯絡信箱，確保轉學生可順利銜接學業。

香港城市大學亦表示，將主動支援受影響的哈佛學生，特別為博士生設立「城大校長博士生獎學金計劃」，涵蓋學費與住宿開支。此外，該大學「城大會」也邀請學生原指導教授擔任共同指導，確保研究工作與學術進度不受影響。

香港理工大學則表示，歡迎哈佛及其他美國名校學生來港繼續學業，並提供包括獎學金在內的多項支援，協助學生快速完成轉學流程。

香港中文大學則重申國際化宗旨，歡迎全球學生申請，協助他們學業無縫銜接。

香港嶺南大學更推出「轉學直通車」，為留美學生設立專屬申請頁面與個性化轉學分政策，特別吸引中國在美學生群體，為其提供靈活入學機會，並協助順利融入香港多元國際校園。

美撤銷哈佛大學的學生和交流學者項目資格，學生或被迫回國

美國國土安全部周四宣布撤銷哈佛大學的「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）認證，禁止哈佛招收國際學生，使現有國際生需尋求轉學。此舉引發各界關注與爭議。

據香港《文匯報》報導，多位中國學生表示，政策突如其來，打亂原定留學計劃。哈佛在讀研究生韓同學指出，由於申請季已過，大部分名校招生名額有限，許多學生恐無法即時轉學，甚至面臨被迫回國的困境。