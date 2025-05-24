中國新冠陽性率上升到16.2% 疫情仍處於高峰期

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-24 22:40

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中國工程院院士、廣州國家實驗室主任鍾南山周六（24 日）透過雲端連線，在 2025 年廣州科技活動周開幕式上為民眾說明近期流感、新冠肺炎疫情等公共衛生領域的最新進展，他提到中國新冠陽性率上升到 16.2%，疫情仍處於高峰期。

據《羊城晚報》報導，鍾南山在講話中提到今年 2 月因流感離世的女明星大 S，並表示很遺憾。他強調，近期流感發病率已經在下降，要高度重視流感及時治療，特別是老年人，要保證在 48 小時內及時接受治療。

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「藥物的選擇也很重要，國內近期有兩款新藥上市，目前中國在研發流感藥物及疫苗方面並不比國外差。」鍾南山說。

至於新冠肺炎疫情，鍾南山表示，中國疾控中心的監測數據顯示，從 3 月 31 日到 5 月 4 日期間，全國門診流感病例中，新冠陽性率從 7.5% 上升到 16.2%，住院病例陽性率從 3.3% 攀升到 6.3%。

據此，鍾南山表示，目前疫情仍處於高峰期，預估 6 月以後會下降。