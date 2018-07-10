經濟放緩對沖貨幣是？小摩：美日新瑞

摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 的分析師表示，如美國或全球經濟出現危機，投資人應持有瑞士法郎、新加坡幣、美元、和日元，並拋棄新興市場貨幣。

包括 Paul Meggyesi 在內的分析師於報告中表示，經濟危機是債權人要求還錢的時刻，而這 4 種貨幣在危機時是投資人的避風港。

該團隊得出結論，日元是最便宜的對沖，而新加坡元則是最不具報酬的對沖。

美元近期強勢 / 圖：彭博

小摩團隊表示，此時談論經濟危機似乎為時過早，但在貿易緊張局勢進一步升溫的可能性中，審查應急計劃是明智的。

摩根大通另外也提到，新興市場貨幣在經濟放緩時明顯受挫。放緩的 2 年內新興貨幣平均下跌 17%。

報告稱，紐西蘭幣是 G10 裡在經濟放緩時表現最差的貨幣，平均下跌 7% 至 8%。

論到日元，在調整通膨及貿易流量後，目前有效匯率比其 40 年平均值低 23%，是個對沖後報酬率較高的貨幣。但在過去 3 次經濟放緩前，其貨幣被高估了 8%。

這意味著日本的貨幣應構成任何放緩對沖的核心。摩根大通預測 9 月份日元匯率將升至 1 美元兌 108 日元，12 月份將升至 106 日元。目前日幣兌 1 美元約 110.51 日元。

美元兌日元日線趨勢圖 / 圖：dailyfx

該銀行分別表示，在 19 國貨幣區的經濟數據改善後，美元兌歐元近期將上漲。