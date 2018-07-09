47億美元！BMW與寧德時代達成電池採購協議

據多家媒體報導，BMW 周一與中國動力電池龍頭寧德時代達成採購協議，將在未來幾年內從寧德時代採購約 40 億歐元（約合 47 億美元）的電池。

這一合約金額較上個月宣布的 10 億歐元訂單大幅增加。

據寶馬汽車採購負責人 Markus Duesmann 介紹，採購合約包括兩大部分，其中約 25 億歐元的訂單將來自寧德時代中國廠，而另外 15 億歐元的訂單則將由寧德時代計劃在德國圖林根州新建的鋰電池工廠生產。

Duesmann 透露，寶馬投資了寧德時代在圖林根州的新工廠，但並未透露具體金額。Duesmann 稱，寶馬投資了電池研究，尚未決定未來是否會自己生產電池。

這並不是寧德時代第一次獲得歐洲大車廠的訂單，包括戴姆勒（奔馳母公司）、大眾集團（奧迪母公司）均已與寧德時代達成合作。

戴姆勒股份公司董事會成員唐仕凱（Hubertus Troska）此前在法蘭克福車展上表示，梅賽德斯 - 奔馳將推出首款純電動 EQ 量產車型——EQC，2020 年前將在中國市場進行國產。國產 EQ 品牌將使用中國產的電池，寧德時代為電池供應商之一。

而在 3 月，梅賽德斯 - 奔馳汽車集團全球總裁蔡澈向《財經》透露，戴姆勒已經跟中國的電池供貨商簽訂了合約。未來無論是在中國還是全球，奔馳的電動車都會使用中國電芯。《財經》記者從知情人士處獲悉，上述中國電池供貨商正是寧德時代。

作為國內動力電池無可爭議的龍頭，寧德時代在 IPO 完成後進一步擴產自身的產能——包括國內的項目與海外的基地同步推進：

其本質意義是參與電動車全球產業鏈的價值再分配，包括創新股份、先導智能等寧德時代供應商均表示將一同前往歐洲為寧德時代進行生產配套。從目前動力電池的發展情況來看，國內已經沒有寧德時代的對手，其未來面臨的將是與松下和 LG 的全球戰爭。