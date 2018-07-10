〈每日外資外匯觀點〉脫歐又起波折 英鎊恐重啟跌勢、歐元追漲動能乏力

三菱：脫歐又起波折 英鎊恐重啟跌勢

英國脫歐大臣戴維斯 (David Davis) 辭職的消息傳出，英鎊大幅下跌，東京三菱日聯全球市場研究歐洲地區主管 Derek Halpenny 表示，內閣大臣相繼離職事件若演變成國內政治危機，英鎊將重啟跌勢。

從籌碼面來看，美國 CFTC 的數據顯示，截至 7 月 3 日的當周，投機客持有的英鎊淨空頭部位升至去年九月以來的新高，意味著對沖基金和資金管理公司愈來不看好英鎊。

英鎊兌美元周一下跌近 180 點，FXStreet 分析師 Flavio Tosti 表示，從技術面來看，英鎊兌美元空頭走勢相當強勁，若多頭不能重回到周一高點之上，則 6 月 28 日自低點 1.3049 起展開的波段反彈，恐怕還須進行震盪整理。

英鎊兌美元日 K 線圖。

Rabobank：歐元兌美元追漲動能恐失

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 全球匯市策略負責人 Chris Turner 表示，歐洲央行行長德拉吉的談話中指出，歐洲潛在經濟基本面維持穩健，貿易保議主義威脅更加明顯，經濟成長前景風險仍大致均衡；但對歐洲央行對貨幣政策的前瞻指引的措辭則尚未清晰，市場是否持續追漲歐元兌美元至 1.1820-1.1850，仍有待觀察。

歐元兌美元日 K 線圖。

瑞銀首席投資分析師 Thomas Flury 和經濟學家 Brian Rose 表示，從長遠來看，美國意圖透過提高關稅來提高競爭力的策略，勢將削弱美元、而非增強美元的走勢。

瑞銀預期歐元兌美元終將重啟漲勢，給予 3 個月目標價 1.2；6 個月目標價 1.25；12 個月目標價更上看 1.3。