薪資成長不如預期 美元指數於3週低點徘徊

美國 6 月非農就業報告顯示，就業人數穩定增加，但工資升幅不如預期；受此消息影響，今 (9) 日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，於 3 週低點徘徊。

美東時間週一凌晨 4 點 21 分，美元指數下跌 0.29%，至 93.50，為 6 月 14 日以來新低；歐元兌美元走揚，上漲 0.25%，至 1.1774，為 6 月 14 日以來最大漲幅。

台北時間週一下午 4 點 46 分，CNBC 數據顯示，美元指數下跌 0.26%，至 93.79，持續於 3 週低點徘徊。

美國勞工部上週五公布最新數據，6 月非農業就業人數，增加 21.3 萬人，不如 5 月的 24.4 萬人，但優於預估值 (19.5 萬人)。

6 月勞動參與率從 62.7%，升至 62.9%；失業率高於 5 月 (3.8%)，來到 4%；平均時薪月增 0.2%，不如預期 (0.3%)。

歐洲方面，上週英國執政黨高層通過「軟脫歐」計畫，未料脫歐大臣戴維斯 (David Davis)、脫歐次長貝克 (Steve Baker)，竟於週日雙雙辭職，使首相梅伊的領導威信，再度受創。

受上述消息影響，英磅一度走跌，但隨後便反彈回升，週一英鎊兌美元上揚 0.53%，至 1.3356。

歐元兌英鎊下跌 0.26%，至 0.8815。