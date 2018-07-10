紐約匯市—英國政壇擺盪 英鎊下跌 美元自低點回升

週一 (9 日) 交易，美元自 3 週半低點回升、英鎊在外長 Boris Johnson 宣布辭職後下挫。

英國外長 Boris Johnson 為抗議首相特瑞莎 ‧ 梅伊 (Theresa May) 的脫歐計畫，高調宣布辭職，前一日原英國退歐事務大臣 David Davis 甫因不滿英國向歐洲讓步太多而辭職，英國脫歐計畫陷入癱瘓。

英鎊兌美元跌至盤中低點 1.3254 美元。歐洲交易時間稍早，英鎊上升 0.5%，係因交易者聚焦英國「軟脫歐」的可能性增加，即英國和歐盟仍維持密切的貿易繫帶，但在第二位政壇高層宣布離職後，引起了市場的避險反應。

ICE 美元指數上升 0.05% 至盤中高點 94.09。其他避險貨幣也受益。

瑞士法郎兌英鎊走強，盤中低點達 1.312。

英鎊兌日圓交叉匯率至盤中低點 146.56。

交易時間稍早，美元較週五下跌 0.4% 至 93.713，觸及 6 月 14 日以降最低點，係因美國工資指標讓美元多頭失望，同時提高風險偏好。

儘管美元靠著英鎊走疲而復甦，人民幣仍守住其漲幅，係因美國上週公布有利的就業報告，且證據顯示全球貿易緊張氣氛沒有讓經濟動力減緩，投資者買進風險較高的資產，促成人民幣反彈並守住漲幅。

上週五數據顯示，美國 6 月份平均時薪上漲 0.2% 或 5 美分，較前月 0.3% 升幅縮減，意味著通膨壓力溫和，也降低 Fed 今年共升息 4 次的可能性。 數據顯示，6 月份非農就業人數增加 21.3 萬人，高於預期。

中美兩國上週五啟動關稅，但投資者似乎無視兩國貿易衝突加劇的情形。

Commonwealth 外匯交易所首席市場分析師 Omer Eisner 表示，「週五的消息一點也不令人意外，中國的反應在預料之中，因此我認為市場整體的風險情緒有所改善。」

離岸人民幣兌美元上升 0.5% 至 6.6123，邁向 3 個月多最大單日漲幅，且進一步脫離 6 月低點，6 月是人民幣兌美元史上單月跌幅最大的一個月。