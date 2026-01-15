搶富人節稅商機！臺企銀外幣NCD五幣別齊發 利率最高達3.55%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-15 19:54

為提供高所得稅率的本國個人合法節稅管道，臺企銀 (2834-TW) 宣布深受市場喜好的外幣可轉讓定存單（NCD）專案全面升級。此專案活動自即日起至 115 年 4 月 30 日止，除了美元外，更新增澳幣、歐元、日元及人民幣四種幣別，協助客戶資金配置更靈活，讓節稅效果更具感官體驗。

專案活動各幣別發行面額以美元、澳幣、歐元各 10 萬元；日元 1000 萬元及人民幣 50 萬元之倍數發行。各幣別皆提供 6 個月及 12 個月天期優惠利率，且各幣別承作金額達發行面額 5 倍（含）以上再加碼 0.05%，另以新資金辦理者，再額外提供加碼 0.05%。以美元為例，專案利率 6 個月 3.45%、12 個月 3.20%；若以 50 萬美元的新資金承作 6 個月天期 NCD，利率最高可達 3.55%。

其他四種幣別天期優惠利率分別為：澳幣 6 個月及 12 個月皆 3.20%；歐元 6 個月 1.6%、12 個月 1.7%；日幣 6 個月 0.45%、12 個月 0.55%；人民幣 6 個月 0.70%、12 個月 0.80%。

臺企銀指出，NCD 是高所得人士的理財秘密武器，相較一般定期存款，NCD 具有分離課稅 10% 的絕大優勢，利息所得不併入個人綜合所得稅計算。對於全年利息所得超過 27 萬元且所得稅率逾 12% 的個人客戶來說，節稅效果顯著。

此外，一般外幣定存提前解約可能面臨利息打折，外幣 NCD 雖然無法中途解約，但具備可轉讓的特性。投資人可洽國內票券商進行議價轉讓後取得資金，讓資產配置在節稅、高利與流動性之間取得完美平衡。臺企銀提醒，外幣 NCD 採無實體發行，投資人須開立短期票券劃撥帳戶，並以台灣中小企銀外幣存款帳戶做為款項交割帳戶。