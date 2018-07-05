上銀Q2營收登70億大關再寫新猷 上半年營收同創新高

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 今 (5) 日公布 6 月合併營收 27.02 億元，月增 3.1%，年增 52.51%，受惠訂單滿載，加上產能持續提升，已為連續第 4 個月改寫營收新猷；第 2 季合併營收 77.84 億元，季增 18.79%，年增 52.55%，創單季營收新高；前 6 個月累計營收 143.37 億元，年增 52.48%，創歷年同期新高。

上銀董事長卓永財表示，今年營運可望逐季高，下半年也會比上半年更好，且隨著長期合約陸續到期，新合約已調整價格，加上優化設備製程有成，今年毛利率將再向上攀升，成長空間可期。

除積極建廠擴充產能外，為推廣荔枝保鮮技術，順勢佈局日本市場，卓永財近來購買 1000 箱新鮮荔枝，要請日本客戶與媒體品嚐。上銀過去積極佈局日本市場，去年日本市場營收約 40 至 50 億日幣，今年目前接單已超過 100 億日幣，營收可望較年增 4 成，成為上銀在日本首度獲利的一年，待日本神戶新廠興建完成後，上銀可望成為日本市場第二大傳動元件供應商。

此外，外資日前也出具報告指出，上銀訂單有望看到明年首季，因此重申上銀「買進」評等。

上銀首季合併營收 65.53 億元，續創單季營收新高，毛利率創 5 年半來高點，營益率也寫下近 4 年新高；稅後純益達 12.15 億元，續寫單季新猷，每股稅後純益 4.34 元。