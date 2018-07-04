美光在陸遭禁售！麥格理：反而記憶體價格可能被推高

半導體巨頭美光 (MU-US) 週二 (3 日) 股價大跌 5.5%，起因於來自台灣的競爭對手聯電 (2303-TW) 發布公告，指中國福州中級人民法院已裁定，要求美光在與聯電專利權訴訟期間內，停止美光半導體 (西安)、美光半導體 (上海) 生產和銷售晶片。

美光科技 (MU-US) 股價週二 (3 日) 下跌 5.5%，以每股 51.48 美元作收，創下近 2 個月來新低。

美光股價走勢

而針對聯電的公告，美光則表示尚未收到禁令，在收到法律文件之前公司不會發表任何評論。

美光週二 (3 日) 股價聞聲重挫，但是麥格理研調 (Macquarie Research) 分析師 Srini Pajjuri 認為，其實該事件對美光的打擊並不大，美光投資人無需過度恐慌。

Pajjuri 指出，雖然美光的收入有一半來自中國，但他認為，美光在與聯電訴訟的相關產品中，這些產品的收益其實只佔整體營收的一小部分。

「基於有限的訊息，我們認為這對美光公司營運的任何潛在影響都可能是暫時的，」Pajjuri 表示。

此外，Pajjuri 也指出，雖然禁令可能會影響美光近期對中國的銷售，但在供應緊俏的情況下，禁令也可能推高 DRAM 價格；目前美光佔據全球 DRAM 市場率達 23% 、NAND 市佔率為 12%，而中國的長期禁令可能導致漲價或短缺，特別是在 DRAM 方面。

雖然三星 (005930-KR) 和海力士 ((000660-KR) 可能填補一些差距，但 Pajjuri 認為這絕對需要時間，並且目前還看不出記憶體短缺，對於中國的智慧手機、PC 和伺服器供應商在進入強勁的下半年時，會有什麼好處。

市場分析，中國對於美光的限令可視作是美中貿易緊張局勢中的一次事件。此前《華爾街日報》曾於 6 月 6 日報導稱，中國當局突擊搜查美光及其兩家 DRAM 競爭對手三星電子和 SK 海力士的辦事處。