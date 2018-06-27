三星DRAM生產遲滯 瑞銀改口：先別賣美光！目標價60美元

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 上週四 (21 日) 建議賣掉美光，但本週二 (26 日) 改口了，他引用經濟學家 John Maynard Keynes 名言：「事實改變的時候，我就改變心意了，你呢？」

Arcuri 週二 (26 日) 將美光 (Micron Technology) (MU-US) 股票評級自「售出」調升為「中立」，目標價也自 42 美元調升至 60 美元，並總結美光可望在記憶晶片價格低迷時期創造比他先前估計更高的獲利。

Arcuri 現在認為，在記憶晶片價格下降之際，美光年度 EPS 可達 7 至 10 美元，較先前估計的 3 至 6 美元提高，主要原因是今、明兩年 DRAM 的降價程度，應沒有他原本估計的那麼糟糕。

Arcuri 此前估計，DRAM 報價的降價程度可能從尖峰到谷底價差大於 50%，比 2014 年至 2016 年間的狀況還差，但較 2010-2012 年和 2007 年至 2009 年狀況好一些。現在他估計，未來 6 季尖峰到谷底的價差大概最多到 45%。他的均價估計，主要靠計算產業商家的供應量調配而得。

最近幾週一些他廠消息可能有影響：三星電子的 DRAM 晶片生產明顯延遲。全球三大 DRAM 廠商就是美光、三星和南韓海力士。

據外媒報導，三星 DRAM 製程陷入瓶頸而暫緩擴產，瑞銀 Arcuri 認為，評估三星的行為有很多臆測，三星可能確實在製程上出現技術瓶頸，但也有可能只是暫停生產以控制產業供應量。

但是，他指出最不尋常的是，三星在定價還沒開始下跌前就延遲增產，因此他認為，「這樣的推遲顯然符合過去幾年三星管理手段信奉的『獲利優先』。」

這些全部理由都指向美光利空因素減少，尤其是美光承諾未來幾年間支出 100 億美元執行庫藏股，這有助支撐 EPS。

瑞銀報告指出：

「最近在 C2014 至 2016， 9 季價格下跌 45%，這是 DRAM 定價中正常的下降週期。即使我們假設 DRAM 定價 6 季下降 45%，比 2014-2016 更嚴峻，我們估計美光最低季度 EPS 和 EBITDA 分別是 1.60 美元和 36 億美元，也就是說，年度 EPS 7 美元、年度 EBITDA 140 億美元。對我們來說，這似乎是三星行動造成的最糟糕結果，因為這已經假設 NAND 定價下降達 60%，以歷史標準來說，這也很巨大。」

因此，為何不給予買進評級？Arcuri 對美光仍有疑慮。

「即使 DRAM 價格下跌程度沒那麼糟糕 (我們對 NAND 的假設不變)，我們仍認為美光有企業特定的成本挑戰，這可能會導致 2019 年至 2020 年的毛利率遭到一些壓縮。」

Arcuri 認為美光股價似乎也遭「壓縮」，「假設預估收益增加，股價遭壓縮，那麼似乎估值擴大是合理的，所以目標價是預期的 EBITDA 獲利 5-6 倍。」意味著每股 60 美元至 70 美元。

美光週二 (26 日) 股價收升 2.69% 至 54.59 美元。