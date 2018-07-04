哈雷要搬走後 川普稱和其它摩托公司商談進入美國

周二，川普總統在推特上發文，再次批評哈雷將部分業務轉移到海外，並稱他在和其他「有意進入美國市場」的摩托車公司進行協商。川普稱，哈雷客戶並不贊同公司的舉措，該公司去年銷售下降 7%。

截止發稿，周二哈雷股價上漲 2%，但仍處於 2016 年年初以來低位。

此前，川普總統多次抨擊哈雷。上周三川普發推文說，「哈雷戴維森應該 100% 留在美國，與那些成就你的人在一起。我已經為你做了那麼多，但結果卻是這樣。其他公司正在回歸屬於他們的地方！我們不會忘記，你的客戶和你現在非常高興的競爭對手也不會忘記！」

在歐盟對美國包括摩托車在內的進口商品徵收 25% 的報復性關稅之後，6 月 25 日，哈雷在遞交美國證監會的文件中表示，歐盟進口美國摩托車的關稅從 6% 飆升至 31%，預計將導致每一輛銷往歐洲的摩托車成本增加 2200 美元，公司可能面臨歐盟高達 1 億美元的關稅。

哈雷表示，他們將不會上調零售和批發價，但將增加美國以外地區產量，以緩解關稅帶來的長期壓力。公布決定後，該司股價一度跌超 6%。

在哈雷宣布幾小時之後，川普總統就在推特上發表不滿。他說，「我很吃驚，哈雷居然是第一個『投降』的美國公司。為了他們，我拼了老命才最終讓他們能不付關稅就把產品銷往歐盟。關稅只是哈雷的藉口——你們要有耐心！Make America Great Again！」

哈雷稱，不會將生產移至歐洲。哈雷海外的工廠在巴西、印度、澳洲和泰國。在美國，哈雷將關停位於密蘇里州堪薩斯市的工廠，並將業務轉移至賓夕法尼亞州的約克市。哈雷發言人表示，所有在美國銷售的哈雷摩托車都是在美國製造的。

2017 年，哈雷摩托車銷量較上一年下降 7.2%。同時，該公司美國零售摩托部門運輸量也降低了 10.5%。