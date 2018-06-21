【港股解碼】連續8日漲停，寧德時代成為新晉創業板一哥

6月11日，寧德時代在深交所創業板上市，截至當日收盤，寧德時代迎來第八個漲停板，股價報70.54元，總市值達人民幣1532億元。

穩坐創業板一哥

正當比亞迪從“電池一哥”神壇上跌落下來之時，寧德時代在動力電池業務上一路高歌猛進。 2015年開始，寧德時代連續三年電池銷量排名全球前三名，2017年更是一舉超過松下，排名全球第一。

寧德時代自今年6月11日在深交所創業板上市，首發價格為25.14元，初始市值546億元，到6月19日收盤，公司總市值已經達到1267億元，超過此前創業板市值第一的溫氏股份（6月19日總市值1205億元），成為新晉“創業板一哥”。

寧德時代在頂著全球第一動力電池龍頭的光環下，也是繼藥明康德、工業富聯之後的第三家獨角獸企業。資本市場上對於打新中籤的股民來說收穫連續8個漲停板後，每簽持有賬面收益已經超過2萬元。

（圖片來源：中國證券報）

公司自2011年剛剛成立，到2017年成為全球第一，寧德時代僅僅用了六年的時間。根據寧德時代的財務報表顯示，2015年至2017年，寧德時代實現營業收入為人民幣57.03億元、148.79億元、199.97億元，三年連續大幅增長。 2015年至2017年三年歸母淨利潤為人民幣9.31億元、28.52億元、38.78億元。

對於寧德時代的發家過程市場上一直存在2種聲音，一種是2012年與華晨寶馬高壓電池項目的合作和後續注重技術研發的發展思路，另一種是2016年工信部頒發的《汽車動力蓄電池行業規範條件》企業名錄，名錄將三星、LG等一干外資在華動力電池公司剔除，使得寧德時代獲得巨大的政策優勢。

自從寧德時代與寶馬合作以後，其發展得到了整個行業的認可，繼寶馬以後，寧德時代分別與北汽、上汽、長安、東風、吉利、長城等一眾國內車企建立了合作關係。今年，寧德時代還被德國大眾宣威電池供應商，並將在歐洲建立屬於寧德自己的工廠。

亮眼的經營數據並不代表寧德時代可以高枕無憂，寧德時代憑藉在三元電池上的暫時技術領先，快速成長，但是他並不夠強大，一旦電池技術出現重大性能變革，新的企業快速成長，寧德時代也會面臨淘汰危機。

同樣，資本市場上也要警惕此前一直存在的“一個魔咒”，例如樂視網、華大基因等都曾在市值上角逐過創業板一哥，但後市卻出現了大幅回調。

如今的“電池一哥”與曾經的“電池一哥”

對於寧德時代迅速“躥紅”的原因除了獲得國際知名汽車公司認可外，還與中國新能源汽車市場的蓬勃發展密不可分。

2015年至2017年，中國新能源車銷量從33萬輛升至50.7萬輛，又從50.7萬輛升至77.7萬輛。市場對動力電池的需求越來越旺盛。政策上對電動車的續航里程和技術要求越來越高，這時有技術優勢的寧德時代顯得格外突出。

特別是2016年，政府要求電池企業必須滿足《汽車動力蓄電池行業規範條件》並進入相關企業目錄，而採用目錄外電池的新能源汽車無法獲得補貼。外資電池企業被排除在外，使得寧德時代等國內有優勢的電池企業更加搶手。

在此前，電池行業中比亞迪在國內車用動力電池一直佔領著絕對的龍頭位置。寧德時代一直以來以純電池生產為其主營業務，相比之下，比亞迪的動力電池生產主要是作為比亞迪集團內部垂直供應體系的一環，為其自己生產的新能源汽車提供電池。

由於比亞迪是較早進入新能源汽車生產領域，早年間比亞迪的裝機量也是節節攀升，但終究“魚和熊掌不能兼得”，在新能源汽車領域闖出一片天地的比亞迪卻錯失“電池一哥”的交椅。

不管是心有不甘的比亞迪，還是居安思危的寧德時代，任何一家電池生產廠家想要做到行業第一，需要的都是實實在在的電池技術。電池的壽命，快速充電能力以及高能量密度都關係到消費者使用新能源汽車的體驗感，而這些正式企業需要花費大量時間、經歷、資金去提高的。只有將整個電池行業的技術水平推向更高的水平，才能穩上“電池一哥”的位置。

作者：劉玲玲

編輯：夏雨辰、唐文英

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