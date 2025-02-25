〈能源盤後〉美對伊朗實施更多制裁 推升油價

鉅亨網編譯許家華 2025-02-25 05:50

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原油期貨價格周一 (24 日) 收高，在上周五跌近 3% 之後獲得支撐，因為美國對伊朗實施新的制裁，影響其原油產業。

交易員也權衡了旨在結束俄烏戰爭的談判前景，以及有關伊拉克將恢復庫德地區石油出口的消息。

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能源商品價格

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 35 美分或 0.5%，收每桶 74.78 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 30 美分或 0.4%，收每桶 70.70 美元，上周五該期貨下跌 2.9%。

3 月交割汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.01 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.44 美元。

3 月交割天然氣價格下跌 5.7%，收每百萬 Btu 3.99 美元，在上周因北極寒流刺激需求並削弱產量而漲近 14% 之後。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 指出，美國周一對伊朗宣布的新制裁「為市場帶來了適度的買盤，有助於 WTI 在本周開局捍衛 70 美元的心理價位」。

美聯社報導，美國對 30 多名參與促成伊朗石油銷售和運輸的個人和船隻實施了制裁，兌現川普總統的承諾，即恢復對伊朗施加「最大經濟壓力」，以切斷伊朗發展核武的一切途徑，並打擊其「在海外的惡意影響」。

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，由於伊朗和委內瑞拉可能因制裁而縮減對外國的供應，所以油價前景仍然樂觀。但總體而言，原油前景有太多情況，所以也僅是模糊的預測。

Richey 指出，油價利空因素包括「俄烏、以哈達成停火協議的前景，這將消除市場上仍然存在的一些恐慌情緒，如果這些協議得以實現，將直接令石油價格承壓。」

目前，油價已成功收復上周五一小部分跌幅。上周五近月 WTI 原油收盤觸及 12 月 26 日以來的最低收盤價，而近月 Brent 原油則收在 2 月 6 日以來的最低收盤價。

上周五由於美股大跌，油價也跟著下跌。當日美國公布疲軟的經濟數據，在通膨居高不下的背景下，引發人們對經濟放緩的擔憂，令標普 500 指數創 2025 年以來最糟糕的一天。

分析師表示，油價疲軟也受到供應增加預期的影響。新聞報導，伊拉克石油部周六宣布，半自治庫德地區原油在暫停兩年後將恢復出口，重返市場。

Exness 策略師 Terence Hove 報告預計，該伊拉克 - 土耳其管道每日運輸 18.5 萬桶原油，因此市場上可用的原油數量應會增加，從而在短期內對價格造成壓力，且供應增加之際，市場對需求水準的擔憂仍然存在。

然而，XS.com 高級市場分析師 Antonio Di Giacomo 認為，即使石油供應成功恢復，「對全球市場的影響將有限」，因為伊拉克受 OPEC + 制定的生產承諾約束，縮限其大幅增加出口的能力。OPEC + 制定的生產限制旨在避免供應過剩破壞市場穩定，以維持國際石油價格穩定。

凱投宏觀高級氣候和大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins 認為，川普在俄烏停戰正式談判之前對俄羅斯做出明顯讓步，還公開與烏克蘭總統澤連斯基爭吵，「這表明美國不太可能把強化制裁俄羅斯當作談判工具，就像過去一個月左右所暗示的那樣。」