〈能源盤後〉美對伊朗實施更多制裁 推升油價
鉅亨網編譯許家華 2025-02-25 05:50
原油期貨價格周一 (24 日) 收高，在上周五跌近 3% 之後獲得支撐，因為美國對伊朗實施新的制裁，影響其原油產業。
交易員也權衡了旨在結束俄烏戰爭的談判前景，以及有關伊拉克將恢復庫德地區石油出口的消息。
能源商品價格
市場驅動力
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 指出，美國周一對伊朗宣布的新制裁「為市場帶來了適度的買盤，有助於 WTI 在本周開局捍衛 70 美元的心理價位」。
美聯社報導，美國對 30 多名參與促成伊朗石油銷售和運輸的個人和船隻實施了制裁，兌現川普總統的承諾，即恢復對伊朗施加「最大經濟壓力」，以切斷伊朗發展核武的一切途徑，並打擊其「在海外的惡意影響」。
Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，由於伊朗和委內瑞拉可能因制裁而縮減對外國的供應，所以油價前景仍然樂觀。但總體而言，原油前景有太多情況，所以也僅是模糊的預測。
Richey 指出，油價利空因素包括「俄烏、以哈達成停火協議的前景，這將消除市場上仍然存在的一些恐慌情緒，如果這些協議得以實現，將直接令石油價格承壓。」
目前，油價已成功收復上周五一小部分跌幅。上周五近月 WTI 原油收盤觸及 12 月 26 日以來的最低收盤價，而近月 Brent 原油則收在 2 月 6 日以來的最低收盤價。
上周五由於美股大跌，油價也跟著下跌。當日美國公布疲軟的經濟數據，在通膨居高不下的背景下，引發人們對經濟放緩的擔憂，令標普 500 指數創 2025 年以來最糟糕的一天。
分析師表示，油價疲軟也受到供應增加預期的影響。新聞報導，伊拉克石油部周六宣布，半自治庫德地區原油在暫停兩年後將恢復出口，重返市場。
Exness 策略師 Terence Hove 報告預計，該伊拉克 - 土耳其管道每日運輸 18.5 萬桶原油，因此市場上可用的原油數量應會增加，從而在短期內對價格造成壓力，且供應增加之際，市場對需求水準的擔憂仍然存在。
然而，XS.com 高級市場分析師 Antonio Di Giacomo 認為，即使石油供應成功恢復，「對全球市場的影響將有限」，因為伊拉克受 OPEC + 制定的生產承諾約束，縮限其大幅增加出口的能力。OPEC + 制定的生產限制旨在避免供應過剩破壞市場穩定，以維持國際石油價格穩定。
凱投宏觀高級氣候和大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins 認為，川普在俄烏停戰正式談判之前對俄羅斯做出明顯讓步，還公開與烏克蘭總統澤連斯基爭吵，「這表明美國不太可能把強化制裁俄羅斯當作談判工具，就像過去一個月左右所暗示的那樣。」
「對於石油市場而言，鑑於未來俄羅斯石油出口中斷的可能性已經降低，這種走勢會降低油價的部分上行尾部風險。」他寫道。
- 川普高關稅啟動！聯準會利率決策增變數
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈能源盤後〉中東風險溢價消退 原油橫盤整理 本周轉跌
- 〈能源盤後〉中東風險溢價消退 原油橫盤整理 本周轉跌
- 〈能源盤後〉美燃料庫存下降 俄羅斯供應中斷擔憂 原油連漲3日
- 〈能源盤後〉北極寒流席捲全美 天然氣創2年多新高 供應擔憂持續推漲原油
下一篇