比亞迪將秀新智駕技術！高盛喊買目標價364港元 2檔醫療相關股票也獲青睞
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-08 15:00
華爾街投行高盛 (GS-US) 周五 (7 日) 發佈研究報告指出，比亞迪(002594-CN)(01211-HK) 下周一 (10 日) 將開智慧化戰略發佈會，提出通過比亞迪「天神之眼」系統，這一公布再次確定高盛對比亞迪以強勁的新車產品線，以及加快在行業中採用城市領航輔助駕駛(NOA)，尤其是大眾市場車型之看法，給予比亞迪「買進」評等，並設下每股 364 港元的股價目標。
高盛認為，下周一的發佈會支持比亞迪在捉緊 NOA 進度的能力，並會加快進一步發展，且在自駕進程加快將對市場有實質影響，尤其是大眾市場品牌的同業將會跟隨。
高盛預期，比亞迪可能會在即將舉行的發佈會上談及天神之眼城市 NOA 的近期路測經驗、帶有自駕功能的新車計畫以及包括 LiDAR 方案和純視覺方案在內的技術更新。此外，根據上月對騰勢 D9 的試駕體驗，比亞迪城市 NOA 的性能與華去年 4 月推出的 ADS3.0 相當。
該投行還說，考量到比亞迪的產業龍頭地位，自駕進展加速將對市場產生顯著影響，其他車廠，尤其是大眾市場品牌也將效仿。對比 2024 年和 2023 年推出的新車型和新版本，城市 / 高速公路 NOA 正成為入門價較低車款的標配。
高盛指出，除比亞迪外，小鵬正專注於通過轉向純視覺方案在 15 萬人民幣以上車款推出自駕功能，零跑汽車則打算在目前售價 10 到 20 萬人民幣的 C 系列改款車上將自駕作為標配，預計今年上半年推出。
高盛預估，今年售價 12 萬人民幣以上的主流車款都將搭載自動駕駛功能。
高盛根據貼現現金流估值 (加權平均資本成本為 10.8%、永續增長率為 2.0%) 得出的比亞迪 12 個月目標價為每股人民幣 388 元，或每股 364 港元(對 H 股應用 14% 的折讓)，而比亞迪股價下行風險則是新能源車市場競爭加劇、海外市場開拓進展慢於預期以及電池外供銷量低於預期。
此外，高盛也重申對中國生物製藥公司信達生物 (01801-HK) 的「買進」評等，並將該藥廠股票目標價從每股 58.53 港元提升至 59.93 港元。
高盛指出，司美格魯肽第二季在中國銷售額破 20 億人民幣，在全年沒有供應限制的情況下，至少還能達到 80 億人民幣，這也意味著去年至少有 20 億人民幣以上的需求未獲滿足，因此重申瑪仕度肽在中國擁有有利競爭地位，因為在司美格魯肽 / 替爾泊肽供應短缺的情況下，減肥領域存在大量未滿足的需求，因此有增長空間，且作為國內首款雙靶的點 GLP - 1 有望今年上半年獲批，在司美格魯肽專利明年到期前，有建立品牌的時間視窗。
但高盛也表示，信達生物面臨到四大主要風險，一是中國 PD - 1/L1 市場競爭加劇，二是重要候選藥物的獲批時間存在不確定性，三是任何安全問題導致的超說明書用藥可能受到限制，最後則是研發項目失敗。
另外，高盛也看好牙科矯正服務器械製造商時代天使 (06699-HK)，從愛齊科技上季財報推測時代天使的全球業務將帶來積極驚喜，給予每股 94.5 港元目標價，下行風險則包括地緣政治緊張局勢、中國市場復甦較慢、中國國內競爭激烈導致獲利率下降以及海外業務持續投資進度慢於預期。
- 最新遺產稅怎麼算？傳承必知重點有哪些？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 市值破兆！小米擠身全球前三大車廠比亞迪緊追 陸媒：「生態派」與「技術派」之爭
- DeepSeek征服華爾街！高盛等投行按讚中國市場：已經坐上了「牛背」
- 全車系將推智駕方案！比亞迪漲停創近3個月高 多家券商看好智駕平權
- 比亞迪：高階智駕「天神之眼」CNOA全國開通
下一篇