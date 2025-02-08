比亞迪將秀新智駕技術！高盛喊買目標價364港元 2檔醫療相關股票也獲青睞

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-08 15:00

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華爾街投行高盛 (GS-US) 周五 (7 日) 發佈研究報告指出，比亞迪(002594-CN)(01211-HK) 下周一 (10 日) 將開智慧化戰略發佈會，提出通過比亞迪「天神之眼」系統，這一公布再次確定高盛對比亞迪以強勁的新車產品線，以及加快在行業中採用城市領航輔助駕駛(NOA)，尤其是大眾市場車型之看法，給予比亞迪「買進」評等，並設下每股 364 港元的股價目標。

高盛認為，下周一的發佈會支持比亞迪在捉緊 NOA 進度的能力，並會加快進一步發展，且在自駕進程加快將對市場有實質影響，尤其是大眾市場品牌的同業將會跟隨。

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高盛預期，比亞迪可能會在即將舉行的發佈會上談及天神之眼城市 NOA 的近期路測經驗、帶有自駕功能的新車計畫以及包括 LiDAR 方案和純視覺方案在內的技術更新。此外，根據上月對騰勢 D9 的試駕體驗，比亞迪城市 NOA 的性能與華去年 4 月推出的 ADS3.0 相當。

該投行還說，考量到比亞迪的產業龍頭地位，自駕進展加速將對市場產生顯著影響，其他車廠，尤其是大眾市場品牌也將效仿。對比 2024 年和 2023 年推出的新車型和新版本，城市 / 高速公路 NOA 正成為入門價較低車款的標配。

高盛指出，除比亞迪外，小鵬正專注於通過轉向純視覺方案在 15 萬人民幣以上車款推出自駕功能，零跑汽車則打算在目前售價 10 到 20 萬人民幣的 C 系列改款車上將自駕作為標配，預計今年上半年推出。

高盛預估，今年售價 12 萬人民幣以上的主流車款都將搭載自動駕駛功能。

高盛根據貼現現金流估值 (加權平均資本成本為 10.8%、永續增長率為 2.0%) 得出的比亞迪 12 個月目標價為每股人民幣 388 元，或每股 364 港元(對 H 股應用 14% 的折讓)，而比亞迪股價下行風險則是新能源車市場競爭加劇、海外市場開拓進展慢於預期以及電池外供銷量低於預期。

高盛指出，司美格魯肽第二季在中國銷售額破 20 億人民幣，在全年沒有供應限制的情況下，至少還能達到 80 億人民幣，這也意味著去年至少有 20 億人民幣以上的需求未獲滿足，因此重申瑪仕度肽在中國擁有有利競爭地位，因為在司美格魯肽 / 替爾泊肽供應短缺的情況下，減肥領域存在大量未滿足的需求，因此有增長空間，且作為國內首款雙靶的點 GLP - 1 有望今年上半年獲批，在司美格魯肽專利明年到期前，有建立品牌的時間視窗。