【港股解碼】淨利潤大增1.8倍的香港興業，大手筆分紅就能掩蓋後繼乏力之勢？

週三晚間，香港市場主要從事物業投資及發展的香港興業國際（00480-HK）公佈了其截至2018年3月31日止年度業績，從香港興業交出的這份成績單來看，當得上一句“馬馬虎虎又一年”的感慨了。

業績公告顯示，截至今年3月底止財年香港興業實現營業額22.22億元（港元，下同），僅較上年度基本持平甚至還輕微下跌了0.5%；而另一方面集團的淨利潤則表現“神勇”，年內錄得股東應占溢利達到23.05億元，一舉超過營業額，並且較上年同比超大幅上升了1.8倍。相應的，香港興業在過去一財年實現每股基本盈利170.7港仙，較上年每股基本盈利61港仙亦翻1.8倍。

（香港興業2017-2018財年主要業績數據 來源：港交所）

出售物業+投資價盈餘致純利大漲1.8倍

這就奇怪了，究竟什麼原因讓香港興業在營業額輕微下滑的情況下還能多賺1.8倍？卻原來這答案早在公司上月發盈喜時就已經揭曉了：去年9月香港興業宣佈以7.5億元總代價出售香港幹諾道中168-200號信德中心招商大廈22樓的物業，並因此錄得約5.5億元帳面收益。公司於上月刊出的盈喜公告中預期在2017-2018財年錄得之淨利潤將同比大增約170%-190%，如今正式發佈的財年業績倒是與預期幾無二致，果真實現了淨利潤180%的增速。

當然，香港興業之所以在本期得以實現如此大幅的純利增速，除了因出售信德中心招商大廈那處物業錄得的收益加持外，也少不了集團期內投資物業的重估價盈餘因素的助力。是以，在營業額原地踏步、毛利率也僅僅上升了約2個百分點的情況下（香港興業2017-2018財年毛利率為32.7%，2016-2017財年則為30.78%），香港興業愣是憑藉1.8倍的淨利潤增速將整個財年的業績提高了一個檔次，因此雖然認真來講過去的這一財年香港興業的經營表現其實不乏槽點，但綜合之下也算馬馬虎虎了。

分紅派息大手筆難掩失色表現

較上年多賺了一把的香港興業也相當好心情地進行了分紅，公司董事會建議派發末期息每股7港仙，計及中期股息每股3港仙，香港興業2017-2018財年合計派發股息總額為每股10港仙。此外，董事會還建議以每10股獲發1股的基準發行紅股，分紅手筆倒是很大方。

儘管如此，冷靜下來研究一下香港興業這幾年的業績表現卻仍然不容樂觀。如上表，自2016財年以來香港興業已經連續3個年度錄得營業額下跌，雖然2018財年的業績數據在毛利率和淨利潤方面看似扳回一城，但難掩前幾年毛利率下跌和淨利潤反復波動的失色表現。

於1988年登陸港股主板上市的香港興業是香港大嶼山愉景灣的發展商，經過多年發展，如今業務覆蓋物業發展、物業投資、配套服務（包括會所業務、運輸及專業物業管理服務）、酒店業務及醫療保健（主要提供醫療及牙科保健服務，包括慢性疾病管理及專科中心、中醫門診、牙科診所、癌症診斷及治療中心以及多元化專科門診中心）等領域。

2017-2018財年的業績呈報資料顯示，目前香港興業五大業務分部中，營業收入貢獻占比由大到小分別是物業發展、配套服務、物業投資、酒店業務及醫療保健業務。然而過去的一年裏，營業額貢獻居前的物業發展和配套服務兩個分部均錄得營業額下滑數據，其餘三個分部的增長也不明顯，這樣的表現幾乎讓人看不到未來的成長空間：

（香港興業近兩年各業務分部業績對比情況 來源：港交所）

後市表現或平淡，香港興業出路何在？

對於集團這樣一種發展現狀，香港興業倒是很坦誠地自認前路“挑戰重重”，但一方面又堅定抱持著樂觀的發展態度，其在業績公告中透露將繼續推展多個專案，並致力維持不同業務的均衡收入。說實話，按照香港興業目前的發展路數，如果沒有一個強有力的刺激因素，在可預見的未來一段時間裏集團的業績很難有亮眼的表現，充其量不過是勉力維持盈利，至於有品質的增長，還真是不敢抱有太大期望了。

資本市場中的風向歷來機敏，許是對於香港興業交出的成績多少有些失望，21日開盤後香港興業股價很快走跌。不過回看最近3個月公司的股價走勢會發現，在上月23日發佈盈喜公告後，香港興業股價已經先行漲了一波，如今正式發佈業績公告後迎來些許回調也算是兌現利好後的正常表現了。

那麼消化了這一出主要由純利大增帶來的業績利好消息之後，香港興業的後市表現又將如何？客觀來講眼下足以刺激公司股價再漲一波的因素尚未出現，香港興業短期內的市場表現或會相對平淡，不過市場本身亦是瞬息萬變之地，未來會發生什麼實屬難料，先行觀望也無妨了。

（香港興業近3個月股價走勢圖，來源：港交所）

作者：彭小留

編輯：張駿芬、黎璐璐

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