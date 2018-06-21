【港股解碼】國務院“組合拳”推動抗癌藥降價，哪類上市公司最受益？

前幾年中國境內“海外藥品代購的第一案”引發了關注。江蘇無錫的陸勇在2002年被查出患有慢粒性白血病。而當時中國國內對症治療白血病的正規抗癌藥品“格列衛“系列系瑞士進口，每盒需人民幣23500元，在國內高價專利藥逼迫下，陸勇走上了海外代購的道路。

從上述案列中我們明顯可以體會到國內抗癌藥價格高這是不爭的事實，相較於印度，韓國等國家整體高出一倍以上。國內癌症患者生活極其困難，而今年來國家對於抗癌藥從多方面“下手”，一個多月前，對進口抗癌藥品，減按3％徵收進口環節增值稅。同時，財政部發布第一批抗癌藥品清單。根據中國抗腫瘤藥市場規模，預計2018年進口藥約佔400億元，經測算，實施零關稅可減少中國腫瘤患者約20億元的開銷。

6月20日，國務院會議再次要求，對治療罕見病的藥品和防治嚴重危及生命疾病的部分藥品簡化上市要求，可提交境外取得的全部研究資料等直接申報上市。會議同時指出推動抗癌藥加快降價，要加強全國短缺藥品供應保障監測預警，建立短缺藥品及原料藥產備案制度，加大儲備力度，確保患者用藥不斷供。



國內人口數量龐大，罕見病與其他國家相比患病數量較多，但因罕見病患病人基數較少，缺醫少藥且一般病情都比較嚴重，所以被稱為孤兒病。但此次國家對於此類用藥在國內上市開通了綠色通道，後期相關患者用藥問題將會得到有效改善。

國家持續對於高價抗癌藥“組合拳”之後，會帶來哪些影響呢？

集中利好技術領先的治療癌症用藥企業

今年來國家持續出台的“組合拳”主要針對高價，技術先進的抗癌症類藥品。整體上涵蓋範圍廣泛，包括主流常見癌症用藥，也包括部分孤兒藥，短缺藥（如替尼泊苷等） ，類型上涵蓋進口獨家藥（如羅氏的貝伐珠單抗，利妥昔單抗等），也包括處於進口替代過程中的國產藥品種（如醋酸亮丙瑞林，紫杉醇等），特別值得注意的還有國產原研創新藥（恆瑞醫藥的甲磺酸阿帕替尼，微芯生物的西達本胺等）。

預計國內政策對於進口高價抗癌藥影響較大，由於國內先進的抗癌藥研發尚不成熟，臨床治療用藥主要以進口藥為主，患者對於此類用藥依賴性較強，因此新型抗癌藥比其他普通的抗癌藥價格更高。今年來國家對於新型的進口的抗癌藥大幅減免稅收，而對於此類用藥高度依存的患者將會帶來實實在在的優惠。

利好哪些醫藥類上市公司？

高價進口抗癌藥隨著降稅價格下降之後，需求必然迎來增長，國產抗癌藥公司也將會加快創新研發的步伐，國產抗癌類醫藥公司和進口抗癌類醫藥公司，將都受益於降稅利好。

降稅短期將利好研發實力較強的抗癌類醫藥上市公司，中期隨著價格降低，整體銷售額必然提升，但具體落實到公司財務層面需要一段時間的過渡期，降稅帶來的紅利在醫藥工業企業端，商業渠道端和終端的調整和傳導也需要時間。短期來看，相關醫藥抗癌類公司將在財務系統調整完畢後首先受益於減稅影響，將給工業企業帶來直接的利潤增厚，抗腫瘤相關商業渠道端也將受益於本次稅負調整;中期來看，減稅帶來的紅利最終將傳導到用藥終端，而用藥終端價格的降低也將帶來藥物銷量的提升，對抗腫瘤藥為主業的醫藥工業企業的銷量將帶來進一步的增量。

近段時間國家對於抗癌藥政策上面持續的支持，將短期和中長期對該行業的龍頭公司帶來實實在在的業績。

綜上所述，降低進口抗癌藥品稅率，對於國內抗癌藥品製劑中的代表公司會帶來長期的利好，尤其是國內生產抗癌醫藥第一股恆瑞醫藥（連續七年抗癌藥全國銷量第一，年銷量站國內總量百分之十二，是國內生產抗癌藥企業中最大的龍頭）。

作者：鄭鵬超

編輯：賀秋霞

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