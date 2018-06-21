趨平的殖利率曲線示警 2019年聯準會升息面臨考驗

殖利率曲線倒掛在過去為經濟衰退的前兆之一，目前 2 年期與 10 年期美債殖利率利差已縮窄至 37 個基點，為 2007 年 9 月以來最窄水平，同一時間，摩根大通國債指數亦顯示，全球國債已出現殖利率曲線倒掛情況，投資者在明年須更關注聯準會升息的步伐。

摩根大通國債指數 (JPMorgan GBI Index) 中，7 年到 10 年期國債的平均殖利率，已低於 1 年到 3 年期國債的平均殖利率，策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 指出，這是 2007 年後首次出現此情況，當時在 2008 年出現金融危機。

全球國債殖利率曲線在 2007 年以後首次出現倒掛情況

殖利率曲線趨平代表著，對投資者來說，持有長期債券已不是獲得更多報酬的保障，亦顯示投資者可能開始不看好全球經濟與股市前景。

但值得注意的是，若以個別主要國家來看，目前皆還尚未出現倒掛情況，日本和美國的殖利率曲線較為趨平，以英國、德國和法國來看，長債殖利率高出短債殖利率一定水平。

個別主要國家的殖利率曲線較為趨平但尚未倒掛

《金融時報》的編輯 Robin Wigglesworth 指出，出現這種全球綜合與個別國家殖利率曲線不同的原因在於，各國債券占摩根大通國債指數比例不同，美債在該指數 1 年到 3 年債券中佔比約為 50%，但僅占 7 年到 10 年期債券的 25%，歐債和和日債則是在長債中有較大占比。

美國聯準會今年已升息兩碼，並且估計將會再升息兩次，使 2 年期美債殖利率從 1.25% 飆升至 2.5%。日本央行的政策則是將 10 年期日債殖利率控制在 0% 的水平，歐債也在歐洲央行總裁 Mario Draghi 宣布 QE 退場後，價格走升，殖利率下滑，因此全球國債殖利率曲線倒掛，為歐、日央行貨幣政策操作的原因造成。

另一方面，《National Review Institute》指出，投資者不須太擔憂殖利率曲線倒掛，因為許多外在因素，如央行、退休資金與外資大量購債，皆會導致長債殖利率下滑，殖利率曲線的傾斜程度，可能已不是預測經濟衰退的工具之一。

但因美國通常為全球經濟的領頭羊，投資者仍須密切注意美債殖利率走勢，市場已開始擔憂，在全球經濟脆弱以及通膨力道不強勁下，聯準會升息步伐是否太快，明年升息恐帶來更大的影響。