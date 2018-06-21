奔馳母公司成首個因貿易摩擦而發布預警的大公司

北京時間6月21日消息 奔馳母公司德國戴姆勒成為首個因為貿易摩擦而發布業績預警的國際大公司。

他們預計貿易戰會帶來利潤下跌，全年銷售額減少，特别指出中國消費者現在不會買那麽多奔馳車了。

一些奔馳C-Class和SUV在美國工廠製造，這些德系車在入境中國時也被冠以“美國進口車”，關稅增加後自然減弱了産品競爭力。

歐股今日整體向好，可戴姆勒，寶馬，大眾，甚至輪胎品牌Continental受戴姆勒悲觀的業績展望影響，齊刷刷的股價下跌。

德系奔馳很多系列其實是在美國Alabama工廠組裝生産，再運到中國，就變成了“美國進口車”，加你關稅也是沒商量。

從目前看，美國是歐盟汽車最大出口市場，歐盟對美國汽車徵稅10%，美國對歐盟方面的汽車則徵稅2.5%。

2017年，德國汽車産量的10%在美國銷售。但是，以寶馬一家為例，寶馬全球最大的工廠不在德國也不在中國，而是在美國，這家全球最大美國工廠的7成産量出口銷售，出口市場第一是歐盟，第二是中國。

來源：新浪美股

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