美上周初領失業金人數微升至22.2萬 就業市場穩健但企業保守觀望

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-24 23:00

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美國勞工部 (DOL) 周四 (24 日) 公布數據顯示，美國上周初領失業救濟金人數小幅上升，但仍維持在歷史低位附近，反映出在關稅與經濟不確定性升高的情況下，勞動市場依然具韌性。

美上周初領失業金人數微幅上升。(圖：ZeroHedge)

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截至 4 月 19 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.2 萬人，符合市場預期，較修正後前值 21.6 萬人增加 6 千人，4 周移動平均值報 22.025 萬人，創 2 月中以來新低，顯示整體申請趨勢仍相對平穩。

4 周移動平均值創 2 月中以來新低，顯示整體申請趨勢仍相對平穩。(圖：ZeroHedge)

截至 4 月 12 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 184.1 萬人，為 1 月底以來新低，低於市場預期的 188 萬人，較修正後前值 187.8 萬人減少 3.7 萬人，暗示許多失業者在短期內已重返職場；4 周移動平均值報 186.4 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

不過，多數企業在當前局勢下採取保守態度。里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 本周表示，雖然企業尚未出現大規模裁員，但普遍出現凍結招募、延後投資或縮減營運規模的「防禦型操作」。

美國總統川普日前宣布對全球主要貿易夥伴延後實施新一輪關稅 90 天，但針對中國的進口商品則將關稅調升至 145%，引發北京強烈反制，並引爆新一輪美中貿易戰。

雖然大規模裁員尚未出現，但聯準會 (Fed) 褐皮書 (Beige Book) 指出，企業普遍採取「觀望」就業策略，有些地區甚至出現「預備裁員」與政府資助機構人力明顯減少的現象。

儘管如此，目前勞動市場整體狀況仍穩健，失業率在 4 月維持在 4.2%，雖高於 1 月的 4.0%，但仍屬歷史低點區間。專家認為，除非關稅戰進一步惡化，否則廣泛裁員或經濟大幅降溫的可能性仍有限。

部分州如肯塔基、德州與奧克拉荷馬州，上周申請人數下降明顯，顯示地區性就業市場表現仍具彈性。不過報告也指出，近期申請數據受耶穌受難日 (Good Friday) 與各州春假時間差影響，具有一定波動性。